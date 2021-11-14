Uykuya dalmakta zorlananlar dikkat! Ölümcül hastalığın belirtisi olabilir

Yüksek kolesterol, sinyal göndermeden vücuda zarar verdiği için sessiz katil olarak adlandırılır. Ancak, olumsuz lipid seviyelerinin semptomları, kendisini belli etmeden yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Bazı uzmanlar, uyku düzenindeki ipuçlarının bu duruma işaret ediyor olabileceğine inanıyor.

Yüksek kolesterol, sinyal göndermeden vücuda zarar verdiği için sessiz katil olarak adlandırılır. Ancak, olumsuz lipid seviyelerinin semptomları, kendisini belli etmeden yavaş yavaş ortaya çıkabilir. Bazı uzmanlar, uyku düzenindeki ipuçlarının bu duruma işaret ediyor olabileceğine inanıyor.

Yüksek kolesterol , kalp krizi ve felç ile güçlü bağları ile bilinir. Ancak durum semptomsuz olduğu için, ölümcül rahatsızlıklar tüm hızıyla devam edene kadar genellikle fark edilmez. Kapsamlı araştırmalar, durum ile belirli uyku düzenleri arasındaki belirli korelasyonları vurgulamıştır.

Independent Pharmacy'den Doktor Don Grant şöyle açıkladı: "Yüksek kolesterol genellikle semptomsuzdur.

"Hiçbir uyarı işareti sunmuyor ve insanlar genellikle iki yoldan biriyle yüksek kolesterole sahip olduklarını öğreniyorlar; kan testi yaptırarak veya kalp krizi gibi acil bir olay geçirerek."