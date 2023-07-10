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Yatağa gitmeden 20 dakika önce içmeyi unutmayın! Bu çay şifa deposu: Ağrıları bitiriyor
Yatağa gitmeden 20 dakika önce içmeyi unutmayın! Bu çay şifa deposu: Ağrıları bitiriyor
Doğanın sunduğu birbirinden farklı şifa kaynakları arasında bulunan melisa çayı, hem vitamin ve mineraller yönünden hem de metabolizma üzerindeki etkisiyle birçok kişiye olumlu etki gösteriyor. Dyt. Betül Merd, melisa çayını tüketirken bazı kurallara uyulması gerektiğini belirterek, melisa çayının faydaları hakkında bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 10.07.2023 17:23
Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 17:23