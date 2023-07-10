Roza Galeri Roza Sağlık Yatağa gitmeden 20 dakika önce içmeyi unutmayın! Bu çay şifa deposu: Ağrıları bitiriyor

Yatağa gitmeden 20 dakika önce içmeyi unutmayın! Bu çay şifa deposu: Ağrıları bitiriyor

Doğanın sunduğu birbirinden farklı şifa kaynakları arasında bulunan melisa çayı, hem vitamin ve mineraller yönünden hem de metabolizma üzerindeki etkisiyle birçok kişiye olumlu etki gösteriyor. Dyt. Betül Merd, melisa çayını tüketirken bazı kurallara uyulması gerektiğini belirterek, melisa çayının faydaları hakkında bilgi verdi.

İHA
Giriş Tarihi: 10.07.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 17:23
Uyumadan 20 dakika önce için şifa bulun! Ağrıları bitiriyor, sakinleştiriyor...

Stresten uykusuzluğa kadar birçok soruna iyi geldiği bilinen melisa çayı, tamamlayıcı tıpta ilaç olarak kullanılıyor. Ancak bu çayı tüketirken bazı kurallara uyulması önem taşıyor.

Uyumadan 20 dakika önce için şifa bulun! Ağrıları bitiriyor, sakinleştiriyor...

Bitki çayları arasında yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisiyle bilinen melisa çayının günde 2 fincandan fazla tüketilmemesi öneriliyor. Dyt. Betül Merd, melisa çayını tüketirken bazı kurallara uyulması gerektiğini belirterek, melisa çayının faydaları hakkında bilgi verdi.

Uyumadan 20 dakika önce için şifa bulun! Ağrıları bitiriyor, sakinleştiriyor...

TAM BİR ANTİOKSİDAN DEPOSU
A ve C vitamini, folik asit, potasyum, kalsiyum, demir, çinko, lif ve tanen açısından zengin olan melisa bitkisi, flavonoidler yani insan vücudunda antioksidan işlevini yürüten bitkisel besin maddesi bakımından zengindir.

Uyumadan 20 dakika önce için şifa bulun! Ağrıları bitiriyor, sakinleştiriyor...

Melisa otunun 100 gramında 42 kcal kalori, 1 tutamında yani 3 gramında 2 kalori bulunmaktadır. Melisa otunun 100 gramında 5 gram karbonhidrat, 3 gram lif, 3.5 gram protein, 0.8 gram yağ bulunmaktadır.

Uyumadan 20 dakika önce için şifa bulun! Ağrıları bitiriyor, sakinleştiriyor...

Ayrıca bu bitki 100 gramında 667.0 IU A vitamini, 45.0 miligramında C vitamini, 400.0 miligram potasyum, 150.0 miligram kalsiyum, 2.0 miligram demir barındırmaktadır.

SON DAKİKA SON DAKİKA