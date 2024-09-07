Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Kan şekerini dengeleyen süper besin! Her gün bir bardak..."
Kan tipine göre beslenmenin sindirimi kolaylaştırdığı veya kronik hastalıklardan koruyucu olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Kan grupları ile sindirim sistemi arasında vücutta bir ilişki bulunmuyor. Kan grupları ile yiyecek seçimi ve fiziksel aktivite önerileri arasında da bağlantı mevcut değil. Bir beslenme uzmanı olarak bu diyetin uygulanmasının mantıklı olmadığını açıkça söyleyebilirim.
Giriş Tarihi: 07.09.2024 09:56
Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:08