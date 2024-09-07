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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Kan şekerini dengeleyen süper besin! Her gün bir bardak..."

Kan tipine göre beslenmenin sindirimi kolaylaştırdığı veya kronik hastalıklardan koruyucu olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Kan grupları ile sindirim sistemi arasında vücutta bir ilişki bulunmuyor. Kan grupları ile yiyecek seçimi ve fiziksel aktivite önerileri arasında da bağlantı mevcut değil. Bir beslenme uzmanı olarak bu diyetin uygulanmasının mantıklı olmadığını açıkça söyleyebilirim.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 07.09.2024 09:56 Güncelleme Tarihi: 07.09.2024 10:08
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Kan şekerini dengeleyen süper besin! Her gün bir bardak...

Kan grubunuza göre beslenmenin sizi daha sağlıklı yaptığını ya da zayıflamanızı kolaylaştırdığını gösteren hiçbir bilimsel kanıt bugüne kadar kanıtlanamamıştır. Kan grubu diyetiyle ilgili yüksek kaliteli çalışmalar hakemli tıp literatüründe yayınlanmamıştır. 2013 yılında The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan, dünyadaki tüm tıbbi literatürü analiz eden derleme çalışması kan grubu diyetinin sağlığa faydalı olduğuna dair hiçbir bilimsel çalışma bulamamıştır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Kan şekerini dengeleyen süper besin! Her gün bir bardak...

2014 yılında PLoS One adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmada 1455 kişinin kan grubuna göre diyet uygulamanın kalp damar sağlığını etkileyen parametreler üzerindeki etkisini incelemiştir. Sonuçta A kan grubuna sahip kişiler için önerilen bol sebze, meyve içeren bir diyetin kolesterol ve kan basıncı gibi kardiyometabolik risk faktörlerinde iyileşme sağladığı bulunmuştur.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Kan şekerini dengeleyen süper besin! Her gün bir bardak...

Ancak bu gelişme yalnızca A kan grubuna sahip olan bireylerde değil, A tipi yani bitkisel ağırlıklı beslenen herkeste görülmüştür. Bu da kan tipine göre diyet savunusunun gerçekçi olmadığını göstermektedir. 2021 yılında Amerikan Beslenme ve Diyetetik Akademisinde yayınlanan, düşük yağlı vegan diyet uygulayan kişiler üzerinde yapılan bir çalışmada da kan grubu ile lipid seviyeleri veya diğer metabolik ölçümler arasında bir bağlantı da bulunmadığı bulunmuştur.



Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Kan şekerini dengeleyen süper besin! Her gün bir bardak...

KAN GRUPLARI İLE LEKTİN ARASINDA BAĞLANTI YOK
Lektin baklagiller, buğday ürünleri, domates, yer fıstığı ve kaju, patlıcanda yoğun miktarda bulunan, tohumları böcek ve zararlı organizmalardan koruyan şeker bağlayıcı proteinlerdir. D'Adamo teorisine göre lektinlerin, bireyin kan grubu ile uyumlu olmaması durumunda kırmızı kan hücrelerinde kümeleşme gerçekleşmektedir demektedir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Kan şekerini dengeleyen süper besin! Her gün bir bardak...

Ancak bu konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda yalnızca çiğ baklagillerdeki küçük bir lektin yüzdesinin belirli kan türüne özgü böyle bir etki oluşturabileceğine dair kanıtlar vardır. Bu da anlamsızdır, çünkü baklagilleri tüketmeden önce ıslatıp pişirdiğimizde lektinler kaybolmaktadır. Ayrıca insanların bağırsaklarında lektini parçalayan enzimlerde halihazırda bulunur ve parçalanan lektin molekülleri de kana karışamamaktadır. Kısacası kan grubuna göre lektin içeren besinlerin diyetten çıkarılması mantıklı değildir.



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