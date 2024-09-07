Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: "Kan şekerini dengeleyen süper besin! Her gün bir bardak..."

Ancak bu gelişme yalnızca A kan grubuna sahip olan bireylerde değil, A tipi yani bitkisel ağırlıklı beslenen herkeste görülmüştür. Bu da kan tipine göre diyet savunusunun gerçekçi olmadığını göstermektedir. 2021 yılında Amerikan Beslenme ve Diyetetik Akademisinde yayınlanan, düşük yağlı vegan diyet uygulayan kişiler üzerinde yapılan bir çalışmada da kan grubu ile lipid seviyeleri veya diğer metabolik ölçümler arasında bir bağlantı da bulunmadığı bulunmuştur.







