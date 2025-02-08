Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğer yağlanmasının şifası: "Günde 2 kez..."

Bugün genel olarak toplumsal bazda otoimmün hastalıklar sıklığının en fazla yüzde 3-4 kadar olabileceğini belirtiliyor. Bunun nüfusa oranla oldukça düşük bir değer olduğunu belirtmek isterim. Ancak bu tür hastalıkların gün geçtikçe arttığı da bir gerçek. Otoimmün sistem hastalıklarının temelini aslında inflamasyon ve oksidatif stres gibi güçlü iki faktöre bağlı olabileceği de literatürde belirtilmekte.