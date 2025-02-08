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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğer yağlanmasının şifası: "Günde 2 kez..."
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğer yağlanmasının şifası: "Günde 2 kez..."
Su orucu, çiğ beslenme, peynir hasta ediyor, baklagilleri filizlendir, çim suyu iç, lektin, glüten, laktoz derken bir de "Otoimmün sistem hastalıklarından korunmanın tek yolu bu diyetler" diyerek sağlıklı olan herkesi hasta ettiler. Bilim, glütenden vazgeçmenin herhangi bir otoimmün hastalığından korumadığını hatta engellemediğini açıkça belirtiyor. Bu yüzden beslenme ve diyet konusunda moda akımlardan uzak durun.
Giriş Tarihi: 08.02.2025 09:39
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:42