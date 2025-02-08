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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğer yağlanmasının şifası: "Günde 2 kez..."

Su orucu, çiğ beslenme, peynir hasta ediyor, baklagilleri filizlendir, çim suyu iç, lektin, glüten, laktoz derken bir de "Otoimmün sistem hastalıklarından korunmanın tek yolu bu diyetler" diyerek sağlıklı olan herkesi hasta ettiler. Bilim, glütenden vazgeçmenin herhangi bir otoimmün hastalığından korumadığını hatta engellemediğini açıkça belirtiyor. Bu yüzden beslenme ve diyet konusunda moda akımlardan uzak durun.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 08.02.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:42
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğer yağlanmasının şifası: Günde 2 kez...

Bugün genel olarak toplumsal bazda otoimmün hastalıklar sıklığının en fazla yüzde 3-4 kadar olabileceğini belirtiliyor. Bunun nüfusa oranla oldukça düşük bir değer olduğunu belirtmek isterim. Ancak bu tür hastalıkların gün geçtikçe arttığı da bir gerçek. Otoimmün sistem hastalıklarının temelini aslında inflamasyon ve oksidatif stres gibi güçlü iki faktöre bağlı olabileceği de literatürde belirtilmekte.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğer yağlanmasının şifası: Günde 2 kez...

Aslında inflamasyonu dizginlenmenin ve oksidatif stresi azaltmanın beslenme açısından yolunun; daha sık ve uygun miktarda baklagil, tam tahıl, taze meyve ve sebze, kuruyemişler, yoğurt, kefir ve tam yağlı peynir, balık ve diğer beyaz et tüketmekten geçtiği birçok araştırmada geçtiği ortada. Bu sebeple eliminasyon diyetlerinin otoimmün sistem hastalıklarına iyi gelebileceği -uzun süre uygulamada oluşabilecek riskler de göz önüne alındığında ne derece doğru, tartışma konusudur.


Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğer yağlanmasının şifası: Günde 2 kez...

BİRLİKTE İYİLEŞİYORUZ MASALI
Ve birlikte iyileşiyoruz diye tedavilerde; magnezyumdan iyoda, koenzim q 10'dan L-karnitine, probiyotiklerden NAD denilen kimyasallara kadar kullanımında yaygın olduğunu da unutmamak gerekiyor. Sağlıklı bireylerin zaten kullanmasında gerek olmayan birçok besin destekleri, rutin olarak kullanılır hale geldi.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğer yağlanmasının şifası: Günde 2 kez...

Bu besin desteklerinin her otoimmün sistem hastalıklarında bazen yarar bazen hiçbir fayda bazen de risk yaratabileceğini gösteren araştırmaları var. Bu besin desteklerinin, beslenme biliminde uygun koşullarda Hekim ve Diyetisyen tarafından gereken hastalarda belirli sürelerde kullanımının sağlanması gerektiği de önemlidir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı! Karaciğer yağlanmasının şifası: Günde 2 kez...

Farklı bir gerçek de; bu karmaşık ve herkesin uygulanmaması gereken beslenme tedavilerini yapanlarda psikolojik olarak yıkımlarının çok yaygın olması gerçeğinin çok konuşulmuyor olmasıdır. Çünkü avuç dolusu diyet desteklerine bağlı gelişen bambaşka komplikasyonların takip edilememesi, eliminasyon diyetlerine bağlı gelişen besinsel eksikliklerle birlikte duygu durum değişikliklerinin bulunması açıkçası çokta beklenmedik yan etkiler olmadığının da altını çizmek isterim.

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