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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Kötü kolesterolü bitiriyor! Damarları baştan sona temizliyor...
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Kötü kolesterolü bitiriyor! Damarları baştan sona temizliyor...
Kandaki yağ düzeyinin sağlıksız olacak şekilde çok yüksek veya düşük olması anlamına gelen dislipidemi, kalp hastalığına yakalanma riskini artırıyor. Ancak hayatınızda yapacağınız sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleriyle bu rahatsızlığı yenmeniz mümkün
Giriş Tarihi: 29.04.2023 09:49
Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 09:57