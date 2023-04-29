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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Kötü kolesterolü bitiriyor! Damarları baştan sona temizliyor...

Kandaki yağ düzeyinin sağlıksız olacak şekilde çok yüksek veya düşük olması anlamına gelen dislipidemi, kalp hastalığına yakalanma riskini artırıyor. Ancak hayatınızda yapacağınız sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleriyle bu rahatsızlığı yenmeniz mümkün

Selahattin DÖNMEZ Selahattin DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 29.04.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.04.2023 09:57
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Kötü kolesterolü bitiriyor! Damarları baştan sona temizliyor...

Türkiye'de yapılan saha araştırmaları toplumumuzun yaklaşık yüzde 80'inde kan yağlarının bozuk olduğunu bildiriyor. Ancak hayatınızda yapacağınız sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleriyle dislipidemiyi yenmeniz mümkün. Bu hafta sizlere anlatacağım önerilerle kan yağlarınız düzene girecek.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Kötü kolesterolü bitiriyor! Damarları baştan sona temizliyor...

DİSLİPİDEMİ NEDİR?
Dislipidemi; kanda total kolesterol, LDL ve trigliserit konsantrasyonlarının yükselmesi ve HDL konsantrasyonunun düşüklüğüdür. Halk arasında kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol, atardamarlarınızın duvarlarında birikip plak oluşturabilir ve bu plaklar kalp krizine neden olabilir. HDL kolesterole ise iyi kolesterol diyebiliriz çünkü fazla kolesterolün kandan atılmasına yardımcı olur.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Kötü kolesterolü bitiriyor! Damarları baştan sona temizliyor...

Trigliserit düzeylerinin 150 mg/dL'den yüksek olması, kolesterol seviyesinin 200 mg/dL'den yüksek olması, LDL'nin 130 mg/dL'den yüksek olması ve HDL kolesterolün erkeklerde 40 mg/dL'den, kadınlarda 50 mg/dL'den düşük olması dislipideminiz olduğunu gösterir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Kötü kolesterolü bitiriyor! Damarları baştan sona temizliyor...

Yüksek LDL ve trigliserit seviyeleri kalbe giden damarların yapısını bozup, pıhtı oluşumunu tetikleyip sizi kalp krizi ve felç için daha yüksek risk altına sokar. Düşük HDL kolesterol seviyeleri, kalp hastalığına yakalanma riskini arttırır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Kötü kolesterolü bitiriyor! Damarları baştan sona temizliyor...

1. ZEYTİNYAĞINI SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN
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