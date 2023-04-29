Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez açıkladı: Kötü kolesterolü bitiriyor! Damarları baştan sona temizliyor...

DİSLİPİDEMİ NEDİR?

Dislipidemi; kanda total kolesterol, LDL ve trigliserit konsantrasyonlarının yükselmesi ve HDL konsantrasyonunun düşüklüğüdür. Halk arasında kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterol, atardamarlarınızın duvarlarında birikip plak oluşturabilir ve bu plaklar kalp krizine neden olabilir. HDL kolesterole ise iyi kolesterol diyebiliriz çünkü fazla kolesterolün kandan atılmasına yardımcı olur.