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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Bebeğin koruyucu kalkanı: Anne sütünü artıracak önemli ipuçları...

Mucizevi bir besin denildiğinde hiç kuşkusuz anne sütü listenin ilk sırasında yer alıyor. Bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmekten kalp, obezite, diyabet ve kanser gibi pek çok hastalığın riskini düşürmeye kadar yaşamsal önem taşıyan pek çok fayda sağlaması nedeniyle anne sütü oldukça değerli. Anne sütünün yeterince fayda sağlayabilmesi içinse kaliteli ve bol miktarda olması çok önemli.

SELAHATTİN DÖNMEZ SELAHATTİN DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 10:34
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Bebeğin koruyucu kalkanı: Anne sütünü artıracak önemli ipuçları...

BEBEĞİN KORUYUCU KALKANI


Bebeğinizin en kıymetli besini olan anne sütünün oluşumu hormonal, fiziksel ve psikolojik etmenlerin etkilediği kompleks bir süreçtir. "Annelik hormonu" ya da "süt hormonu" da olarak bilinen prolaktin hormonu doğumdan sonra en üst seviyeye ulaşarak anne sütünün oluşmasını sağlar. Prolaktin hormonun yanı sıra "sevgi hormonu" olarak adlandırılan oksitosin hormonunun da doğumdan sonra seviyesinde artış meydana gelir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Bebeğin koruyucu kalkanı: Anne sütünü artıracak önemli ipuçları...

Oksitosin hormonu anne sütünün meme ucuna gelmesini sağlayan hormondur. Sindirim sistemi henüz gelişmekte olan bebeğiniz için anne sütü kolay sindirilebilen, besleyiciliği yüksek en önemli besin kaynağıdır. Anne sütü, bebeğinizin zihinsel gelişmesini ve fiziksel büyümesini sağlar. İçerdiği antikorlar sayesinde bağışıklık sisteminde önemli rol oynayarak özellikle yenidoğanda sık rastlanan enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.


Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Bebeğin koruyucu kalkanı: Anne sütünü artıracak önemli ipuçları...

DENGELİ BESLENMEK ARTIRIYOR


Her anne, sütünün yeterli olup olmadığı ve bebeğinin yeterince beslenip beslenemediği endişesini taşır. Araştırmalar, anne beslenmesinin süt üretimine direkt etkisi olduğunu gösteriyor. Bol sıvı tüketimi, proteince zengin beslenmek, yeterince uyumak anne sütünün miktarını ve kalitesini arttırıyor. Beslenme programına anne sütü yapan yiyecekler eklemek ise sürece olumlu etkide bulunuyor. Bu nedenle annenin bol su içmesi, sıvı besinler tüketmesi, proteinden zengin beslenmesi, uykusunu alabilmesi ve stresten uzak olması gerekli.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Bebeğin koruyucu kalkanı: Anne sütünü artıracak önemli ipuçları...

ÖNEMLİ İPUÇLARI

  • Anne bebek arasındaki iletişim anne sütünün artmasında etkilidir. Emzirme sırasında oluşan tensel temas ve göz kontağı, prolaktin ve oksitosin hormonlarının seviyesini yükselterek anne sütünün artmasını sağlar.
  • Annenin psikolojik durumu süt üretimini etkiler. Uykusunu iyi almış ve stresten uzak annelerin süt üretimi daha fazladır.
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Bebeğin koruyucu kalkanı: Anne sütünü artıracak önemli ipuçları...
  • İlk altı ay ek gıda önerilmez. Bebeğinizin bu sürede sadece anne sütü alması süt üretimini arttırır.
  • Özellikle sezaryen doğum sonrasında göğüs kanalları yeteri kadar açılmayabilir. Süt miktarını artırmak ve anne sütünü boşa harcamamak için göğüs pompası kullanabilirsiniz.
  • Dengeli ve düzenli beslenme anne sütünün artmasını sağlar. Birçok anne hamilelik kilolarından hızlıca kurtulmak için doğum sonrasında uzun süre aç bırakan ya da yetersiz beslenmeye neden olan diyetler yapar. Kontrolsüz yapılan diyetler anne sütünün miktarını ve kalitesini azaltır.
  • Emzirme döneminde annenin enerji ihtiyacı artar. Dengeli bir beslenme düzeni uyguluyor özellikle süt üretimini azaltacak besinlerden ya da içeceklerden uzak durursanız muhtemelen sütünüz bebeğinize yetecektir. Fakat süt miktarını artırmak için yiyeceklerden faydalanabilir ve sütünüzü arttırabilirsiniz.
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