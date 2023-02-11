Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Bebeğin koruyucu kalkanı: Anne sütünü artıracak önemli ipuçları...

BEBEĞİN KORUYUCU KALKANI



Bebeğinizin en kıymetli besini olan anne sütünün oluşumu hormonal, fiziksel ve psikolojik etmenlerin etkilediği kompleks bir süreçtir. "Annelik hormonu" ya da "süt hormonu" da olarak bilinen prolaktin hormonu doğumdan sonra en üst seviyeye ulaşarak anne sütünün oluşmasını sağlar. Prolaktin hormonun yanı sıra "sevgi hormonu" olarak adlandırılan oksitosin hormonunun da doğumdan sonra seviyesinde artış meydana gelir.