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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Bebeğin koruyucu kalkanı: Anne sütünü artıracak önemli ipuçları...
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez anlattı: Bebeğin koruyucu kalkanı: Anne sütünü artıracak önemli ipuçları...
Mucizevi bir besin denildiğinde hiç kuşkusuz anne sütü listenin ilk sırasında yer alıyor. Bebeğin bağışıklık sistemini güçlendirmekten kalp, obezite, diyabet ve kanser gibi pek çok hastalığın riskini düşürmeye kadar yaşamsal önem taşıyan pek çok fayda sağlaması nedeniyle anne sütü oldukça değerli. Anne sütünün yeterince fayda sağlayabilmesi içinse kaliteli ve bol miktarda olması çok önemli.
Giriş Tarihi: 11.02.2023 10:18
Güncelleme Tarihi: 11.02.2023 10:34