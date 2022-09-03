Roza
Galeri
Roza Sağlık
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez önerdi: Tüm hastalıklara kalkan oluyor! Her gün 2 kaşık yemek sağlığı tavan yaptırıyor
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez önerdi: Tüm hastalıklara kalkan oluyor! Her gün 2 kaşık yemek sağlığı tavan yaptırıyor
Süper besin olarak nitelendirilen polen, sahip olduğu muhteşem bileşenler ile dikkat çekici bir gıda. Bu besin hakkında yapılan son araştırmalarda birbirinden kıymetli yeni birçok olumlu özelliği de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 03.09.2022 09:10
Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 09:24