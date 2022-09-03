Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez önerdi: Tüm hastalıklara kalkan oluyor! Her gün 2 kaşık yemek sağlığı tavan yaptırıyor

Arılar, çiçeklerden topladıkları nektarı muntazam bir işlemle bala dönüştürüyor. Ve bizlere sunuyor. Ancak doğanın en iyi iş birlikçileri olan bu mucizevi varlıkların yapabildikleri elbette bununla sınırlı değil. Arılar aynı zamanda içerdiği farklı makro ve mikro besin öğelerinden dolayı "süper besin" olarak değerlendirilen arı poleninin üretiminde de rol oynuyor.