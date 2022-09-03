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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez önerdi: Tüm hastalıklara kalkan oluyor! Her gün 2 kaşık yemek sağlığı tavan yaptırıyor

Süper besin olarak nitelendirilen polen, sahip olduğu muhteşem bileşenler ile dikkat çekici bir gıda. Bu besin hakkında yapılan son araştırmalarda birbirinden kıymetli yeni birçok olumlu özelliği de ortaya çıktı.

Selahattin DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 03.09.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 09:24
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez önerdi: Tüm hastalıklara kalkan oluyor! Her gün 2 kaşık yemek sağlığı tavan yaptırıyor

Arılar, çiçeklerden topladıkları nektarı muntazam bir işlemle bala dönüştürüyor. Ve bizlere sunuyor. Ancak doğanın en iyi iş birlikçileri olan bu mucizevi varlıkların yapabildikleri elbette bununla sınırlı değil. Arılar aynı zamanda içerdiği farklı makro ve mikro besin öğelerinden dolayı "süper besin" olarak değerlendirilen arı poleninin üretiminde de rol oynuyor.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez önerdi: Tüm hastalıklara kalkan oluyor! Her gün 2 kaşık yemek sağlığı tavan yaptırıyor

İçerdiği muhteşem zengin bileşenleri ve sağlığa yararları ile özellikle son yıllarda adından sıkça söz ettiren arı poleni, hakkında yeni araştırmalar yapıldıkça bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez önerdi: Tüm hastalıklara kalkan oluyor! Her gün 2 kaşık yemek sağlığı tavan yaptırıyor

Kan yağlarından (kolesterol) kansere, menopoz semptomlarından egzersiz performansına kadar sağlığa inanılmaz katkıları bulunan arı poleni, doğanın bizlere sunduğu bir hediye diyebilirim. Gelin arı poleninin sağlığımıza faydalarına birlikte bakalım.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez önerdi: Tüm hastalıklara kalkan oluyor! Her gün 2 kaşık yemek sağlığı tavan yaptırıyor

ARI POLENİ NEDİR?
Bal arıları, çiçeklerden topladıkları polenleri nektar veya bal ile nemlendirerek arka bacaklarında toplarlar ve kovanlarında biriktirirler.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez önerdi: Tüm hastalıklara kalkan oluyor! Her gün 2 kaşık yemek sağlığı tavan yaptırıyor

Bal üretimi için gün boyu çiçekten çiçeğe dolaşarak nektar toplayan işçi arılar, bu esnada çiçeklerdeki polenlerin taşınmasını da sağlıyor. Bu işlem, çiçeklerin tozlaşmasında rol oynarken, aynı zamanda arıların beslenmesi için gerekli olan polenin toplanmasını da sağlıyor.

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