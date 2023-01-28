Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kemikleri çelik gibi yapan formül! Yoğurdu bu şekilde tüketirseniz..

Türk mutfağının dünyaya armağanı yoğurt, sofralarımızın baş tacıdır. Sadece bağırsak sağlığını olumlu etkilemekle kalmaz; obeziteyi, kalp ve damar hastalıklarını önler, kansere karşı vücut savunmasını güçlendirir. Tüm dünyada sıklıkla tüketilen en popüler fermente süt ürünleri arasında yer alan yoğurdun sayısız faydasını bu hafta sizler için yazdım. Bu değerli besinimizi yeterli tüketmediğimiz araştırmalarda gösteriliyor. Her gün en az bir en fazla iki kase yememiz gereken yoğurdu, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmaları, günlük ortalama 60 gram, yani yarım çay bardağı kadar yediğimizi belirtiyor.

