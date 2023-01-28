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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den kemikleri çelik gibi yapan formül! Yoğurdu bu şekilde tüketirseniz..
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den kemikleri çelik gibi yapan formül! Yoğurdu bu şekilde tüketirseniz..
Geleneksel besinimiz yoğurdun, sağlığımıza faydaları saymakla bitmez. Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve kilo sorunları, kemik sağlığı ve en önemlisi kansere karşı yoğurt; tam bir panzehir, doğal bir şifa kaynağıdır.
Giriş Tarihi: 28.01.2023 08:54
Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 08:57