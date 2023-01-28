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Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den kemikleri çelik gibi yapan formül! Yoğurdu bu şekilde tüketirseniz..

Geleneksel besinimiz yoğurdun, sağlığımıza faydaları saymakla bitmez. Tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve kilo sorunları, kemik sağlığı ve en önemlisi kansere karşı yoğurt; tam bir panzehir, doğal bir şifa kaynağıdır.

Selahattin DÖNMEZ Selahattin DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 28.01.2023 08:54 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 08:57
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kemikleri çelik gibi yapan formül! Yoğurdu bu şekilde tüketirseniz..

Türk mutfağının dünyaya armağanı yoğurt, sofralarımızın baş tacıdır. Sadece bağırsak sağlığını olumlu etkilemekle kalmaz; obeziteyi, kalp ve damar hastalıklarını önler, kansere karşı vücut savunmasını güçlendirir. Tüm dünyada sıklıkla tüketilen en popüler fermente süt ürünleri arasında yer alan yoğurdun sayısız faydasını bu hafta sizler için yazdım. Bu değerli besinimizi yeterli tüketmediğimiz araştırmalarda gösteriliyor. Her gün en az bir en fazla iki kase yememiz gereken yoğurdu, Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmaları, günlük ortalama 60 gram, yani yarım çay bardağı kadar yediğimizi belirtiyor.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kemikleri çelik gibi yapan formül! Yoğurdu bu şekilde tüketirseniz..

BESLEYİCİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK
Yoğurt tüketimimizi artırmamız genel sağlığımız ve iskelet ile kas sisteminin yaşla çökmemesi için çok önemli. Bileşimi nedeniyle yoğurt, besleyici açıdan yoğun bir besin. Hem çeşitli vitamin ve mineralleri hem de proteinler ve yağ asitlerini yüksek oranda içeriyor. Protein sentezi için gerekli oranlarda tüm esansiyel amino asitleri içerdiğinden yüksek kaliteli protein kaynağıdır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kemikleri çelik gibi yapan formül! Yoğurdu bu şekilde tüketirseniz..

Ayrıca yoğurt yapımındaki laktik asit bakterilerinin fermantasyonu sonucu sütün bileşimindeki laktozdan laktik asit, proteinlerden peptid ve aminoasitler, yağlardan yağ asitleri oluşur yani büyük bileşenler parçalanır. Böylece yoğurdun içeriğindeki proteinler sütteki proteinlere göre daha iki kat daha fazla sindirilebilir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kemikleri çelik gibi yapan formül! Yoğurdu bu şekilde tüketirseniz..

Yoğurt yaparken sütün içerisindeki laktozun yüzde 70'i parçalandığından laktoz intoleransı olan kişiler için de iyi bir alternatiftir. Müthiş bir kalsiyum kaynağı olan yoğurt, aynı zamanda çinko, fosfor, magnezyum, B12 vitaminleri, riboflavin, iyot, potasyum, CLA (konjuge linoleik asit) ve laktik asit bakterileri gibi probiyotik etkili birçok besleyici öğelerden zengindir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den kemikleri çelik gibi yapan formül! Yoğurdu bu şekilde tüketirseniz..

DAMAR SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ
Kalp hastalıklarının en önemli sebeplerinden biri düşük dereceli inflamasyondur ve yoğurtta bulunan laurik asit gibi bazı doymuş yağ asitleri anti-inflamatuar etkilere sahip olduğundan kalp hastalıklarına karşı korur. Bazı araştırmalar doymuş yağ içeriği nedeniyle az yağlı veya yarım yağlı süt ürünleri tüketiminin daha sağlıklı olduğunu savunuyor.

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