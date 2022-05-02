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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez listeyi verdi! 1 haftada 3 kilo yağ yaktıran mucize diyet
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez listeyi verdi! 1 haftada 3 kilo yağ yaktıran mucize diyet
Metabolizma hızı, ne kadar kalori yaktığınızın buna bağlı olarak da hangi kilo aralığında olacağınızın en önemli faktörü. Fakat yaşam şekli, tüketilen besinler ve kötü alışkanlıkları bırakmak gibi birkaç farklı detayı değiştirdiğinizde metabolizma hızınızı artırarak hızla kilo verebilirsiniz. İşte kısa sürede en iyi sonuçlara ulaşmanızı sağlayacak olan diyet...
Giriş Tarihi: 02.05.2022 13:06
Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 13:11