Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez listeyi verdi! 1 haftada 3 kilo yağ yaktıran mucize diyet

KATI DİYET UYGULAMAYIN

Son 10 yıldır, detoks diyerek besinlerin kısıtlandığı, elimine edildiği hatta sadece yumurta, ananas ile beslenmeye dayanan sağlıksız diyet reçeteleri uygulamalarını görüyoruz. Unutmayın ne kadar kilo verdiğiniz değil nasıl zayıfladığınız metabolizmanızın sağlığı açısından çok önemlidir. Yeterli miktarda yemek yeme ve yeterli su içimi metabolizmanın doğru çalışmasında gereklidir. Sık uygulanan katı diyetler vücuda daha az kalori ile yaşaması gerektiğini öğreterek kalıcı metabolizma düşüklüğüne sebep olabilir. Ayrıca çok az yemek ve fazla yapılan egzresiz sonucunda zayıflama diyeti uygulayan kişilerin vücutlarının daha az kaloriyle çalışmayı öğrenir.