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Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez listeyi verdi! 1 haftada 3 kilo yağ yaktıran mucize diyet

Metabolizma hızı, ne kadar kalori yaktığınızın buna bağlı olarak da hangi kilo aralığında olacağınızın en önemli faktörü. Fakat yaşam şekli, tüketilen besinler ve kötü alışkanlıkları bırakmak gibi birkaç farklı detayı değiştirdiğinizde metabolizma hızınızı artırarak hızla kilo verebilirsiniz. İşte kısa sürede en iyi sonuçlara ulaşmanızı sağlayacak olan diyet...

Selahattin DÖNMEZ
Giriş Tarihi: 02.05.2022 13:06 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 13:11
Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez listeyi verdi! 1 haftada 3 kilo yağ yaktıran mucize diyet

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez listeyi verdi! 1 haftada 3 kilo yağ yaktıran mucize diyet

Metabolizma vücudunuzun yiyecekleri enerjiye dönüştürme sistemidir. Çocukluk ve ergenlik döneminde metabolizma en hızlı şekilde çalışır. 20-40 yaş arasında ise metabolizma durağan bir hıza ulaşır. Fakat 40 yaşından sonra her yıl metabolizma hızı yaklaşık yüde 3-5 azalarak yaşla birlikte hareketimiz kısıtlanmaya başlar, yediklerimizi enerji olarak kullanılmaz, yağ haline getirilerek depolanır.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez listeyi verdi! 1 haftada 3 kilo yağ yaktıran mucize diyet

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez listeyi verdi! 1 haftada 3 kilo yağ yaktıran mucize diyet

Özellikle kadınlarda premenopoz, menopoz süresi ve menopoz sonrası bir takım hormonlardaki azalma nedeniyle metabolizma daha da kompleks bir sorun halini alır, yavaşlar ve özellikle bel çevresi yağlanması hızlanır. Metabolizma yavaşlığını harekete geçirmek, doğru bir beslenme planı ve ideal aktivite planıyla mümkün. İşte metabolizmam yavaş diyenler için beslenme planı...

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez listeyi verdi! 1 haftada 3 kilo yağ yaktıran mucize diyet

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez listeyi verdi! 1 haftada 3 kilo yağ yaktıran mucize diyet

HORMONLAR ÖNEMLİ

Vücutta hormonsal değişimler vücudun enerji kullanımını azaltabilir. Az çalışan metabolizma yorgunluğun, halsizliğin, çalışma isteksizliğinin ve sindirim problemlerinin oluşmasının da temel sebeplerinden biridir. Az çalışan tiroit, menopoz, yoğun stres metabolizmayı kontrol eden hormonların azalmasına neden olur. Hormonsal değişimlerde yapılacak en önemli adım eğer metabolizmayı yavaşlatan kronik bir hastalık varsa bunun teşhis edip tedavi etmektir.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez listeyi verdi! 1 haftada 3 kilo yağ yaktıran mucize diyet

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez listeyi verdi! 1 haftada 3 kilo yağ yaktıran mucize diyet

UYKUNUZU ALIN

Düzenli, iyi alınan ve ortalama 7-8 saat süren kesintisiz uyku normal metabolizmanın çalışması için elzemdir. Uyku düzeniniz bozulduğunda sirkadiyen ritminiz de bozulur. Gece gündüz periyodunda ritmik çalışan hormonların salgılanması da değişerek metabolizmada yavaşlamaya neden olur. Az uyuyanlar, yetersiz ve kalitesiz uykuya sahip olan bireylerin metabolizmaları yavaşlar.

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez listeyi verdi! 1 haftada 3 kilo yağ yaktıran mucize diyet

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez listeyi verdi! 1 haftada 3 kilo yağ yaktıran mucize diyet

KATI DİYET UYGULAMAYIN

Son 10 yıldır, detoks diyerek besinlerin kısıtlandığı, elimine edildiği hatta sadece yumurta, ananas ile beslenmeye dayanan sağlıksız diyet reçeteleri uygulamalarını görüyoruz. Unutmayın ne kadar kilo verdiğiniz değil nasıl zayıfladığınız metabolizmanızın sağlığı açısından çok önemlidir. Yeterli miktarda yemek yeme ve yeterli su içimi metabolizmanın doğru çalışmasında gereklidir. Sık uygulanan katı diyetler vücuda daha az kalori ile yaşaması gerektiğini öğreterek kalıcı metabolizma düşüklüğüne sebep olabilir. Ayrıca çok az yemek ve fazla yapılan egzresiz sonucunda zayıflama diyeti uygulayan kişilerin vücutlarının daha az kaloriyle çalışmayı öğrenir.

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