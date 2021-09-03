Uzman isim örnek menü verdi ve önemli besinleri sıraladı! Çocuğunuzun bağışıklığını okula hazırlayın

Olumlu değişiklikler yapmak bir süreçtir, zaman alır. Her ay bu ipuçlarından birini benimsemeyi hedefiniz haline getirmeniz çocuklarınızın bağışıklığını güçlendirmede etkin fayda sağlayacaktır. Enfeksiyonlardan korunmanın en basit yollarından biri olan el yıkama konusunu köpük sabunla veya çocuklara uygun şekillerde sabun kalıplarıyla eğlenceli hale getirerek öğretin ve ilk etapta mikropların yayılmasını durdurun. Çocuklarınıza ellerini sık sık yıkamayı, temiz su ve sabun kullanarak en az 20 saniye boyunca iyice temizlemeleri gerektiğini öğretin. Giysi ve oyuncak gibi mikrop taşıyabilecek eşyaları düzenli olarak yıkamak da önemlidir.

Bağışıklığı beslenmeyle desteklemenin en iyi yollarından biri, vücudu tam gıdalarla beslemek ve gökkuşağı gibi renkli yemektir, mümkün olduğunca çok sayıda farklı renkte taze meyve ve sebzeyi günlük beslenmelerine dahil etmeye çalışın. Beslenmelerine çok sayıda farklı meyve ve sebze ekleyerek düzenli olarak değiştirdiğinizden emin olun, böylece farklı besinlerdeki farklı vitamin ve mikro besinlerden yararlanırlar.

Rafine şeker, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğundan beslenme çantalarını şekersiz bir şekilde tatlandırın. Gizli şekerlerle dolu olabilecek tatlılar ve hatta işlenmiş cipsler yerine, humus eşliğinde ince dilimlenmiş salatalık dilimleri ve tatlı ihtiyacı içinde taze meyve dilimleri koyun. Onları besleyici öğleden sonra atıştırmalıklarıyla cezbedin.