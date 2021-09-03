Uzman isim örnek menü verdi ve önemli besinleri sıraladı! Çocuğunuzun bağışıklığını okula hazırlayın

Pandemi döneminde uzaktan eğitim gören öğrenciler, 6 Eylül Pazartesi okulların açılmasıyla beraber yüz yüze eğitim dönemine geçiyor. Yaklaşık bir buçuk yıldır okul sıralarından uzak kalan öğrencilerin bağışıklığını düzenlemek ise ebeveynlere düşüyor. Peki çocukları okula nasıl hazırlamalıyız? Bağışıklık sistemlerini güçlü tutmak için hangi besinlerden faydalanabiliriz? Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, okula başlayacak çocuklar için örnek liste hazırlayarak konu hakkında bilgiler verdi.
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, okula başlayacak çocuklar için örnek liste hazırlayarak konu hakkında bilgiler verdi:
Olumlu değişiklikler yapmak bir süreçtir, zaman alır. Her ay bu ipuçlarından birini benimsemeyi hedefiniz haline getirmeniz çocuklarınızın bağışıklığını güçlendirmede etkin fayda sağlayacaktır. Enfeksiyonlardan korunmanın en basit yollarından biri olan el yıkama konusunu köpük sabunla veya çocuklara uygun şekillerde sabun kalıplarıyla eğlenceli hale getirerek öğretin ve ilk etapta mikropların yayılmasını durdurun. Çocuklarınıza ellerini sık sık yıkamayı, temiz su ve sabun kullanarak en az 20 saniye boyunca iyice temizlemeleri gerektiğini öğretin. Giysi ve oyuncak gibi mikrop taşıyabilecek eşyaları düzenli olarak yıkamak da önemlidir.
"DOĞAL ECZA DOLABINIZI HAZIRLAYIN"
Öksürük veya burun çekmenin ilk belirtisinde kullanabileceğiniz bağışıklık destekleyicileri (C vitamini (kırmızı /yeşil biber, çilek, frenk üzümü, nar, brokoli, ıspanak), D vitamini (yağlı balıklar, kırmızı et, yumurta sarısı), çinko (kabak çekirdeği, ıspanak, kakao), probiyotikler/prebiyotikler, omega 3, meyve/sebzeler, fındıkgiller ve yağlı tohumlar) hazırda bulundurun.
Bağışıklığı beslenmeyle desteklemenin en iyi yollarından biri, vücudu tam gıdalarla beslemek ve gökkuşağı gibi renkli yemektir, mümkün olduğunca çok sayıda farklı renkte taze meyve ve sebzeyi günlük beslenmelerine dahil etmeye çalışın. Beslenmelerine çok sayıda farklı meyve ve sebze ekleyerek düzenli olarak değiştirdiğinizden emin olun, böylece farklı besinlerdeki farklı vitamin ve mikro besinlerden yararlanırlar.
Rafine şeker, bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğundan beslenme çantalarını şekersiz bir şekilde tatlandırın. Gizli şekerlerle dolu olabilecek tatlılar ve hatta işlenmiş cipsler yerine, humus eşliğinde ince dilimlenmiş salatalık dilimleri ve tatlı ihtiyacı içinde taze meyve dilimleri koyun. Onları besleyici öğleden sonra atıştırmalıklarıyla cezbedin.
EVDE SAĞLIKLI YEMEKLER SERVİS ETME FIRSATLARINDAN YARARLANIN
Örnek olarak; dilimlenmiş elmaları fıstık ezmesi veya tarçınla sunmayı, armutları kakao oranı yüksek eritilmiş çikolataya batırmayı, fırında zeytinyağ ile pişmiş kıtır olan lavaşları avokado sosuyla servis etmeyi veya yoğurtla kaplanmış fındıkgiller ve meyveleri verebiliriz.
Susuzluklarını şekerli, kafeinli veya sporcu içecekleri yerine su, süt, taze hazırlanmış veya soğuk sıkım smoothie veya hindistancevizi suyuyla gidermeye çalışın. Evde sağlıklı yemekler servis etme fırsatlarından yararlanın.
Yemekleri kendi mutfağınızda hazırladığınızda yenilip içilenler hakkında daha fazla kontrole sahip olursunuz. Bağışıklığı desteklemek için kemik suları, koyu kırmızı/mor meyve ve sebzeler, havuç, tatlı patates ve domatesten yararlanın. Evde, sebzeleri sarımsak, soya sosu veya zencefil ile sotelemek ilaveten makarnalar için domates soslarına da mümkün oldukça çok sebze katmak çocuklar için daha besleyici olacak ve lezzet verecektir.