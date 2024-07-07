Roza Galeri Roza Sağlık Uzmanı açıkladı: “Bu saatlerde yedikleriniz kilo aldırmıyor!” Zayıflamanın en kolay yolu…

Uzmanı açıkladı: “Bu saatlerde yedikleriniz kilo aldırmıyor!” Zayıflamanın en kolay yolu…

Hızlı kilo vermeyi ve göbek bölgenizde bulunan yağlardan kurtulmayı mı istiyorsunuz? Bunun için günün doğru saat dilimlerinde yemek yemek açlık hormonlarınızı yönetmenize ve yağların azaltılmasına yardımcı olacaktır. Beslenme uzmanı Naheed Ali, daha ince bir karın bölgesine sahip olmak için hangi öğünü ne zaman yemeniz gerektiğini anlattı.

Giriş Tarihi: 07.07.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 14:30
Uzmanı açıkladı: “Bu saatlerde yedikleriniz kilo aldırmıyor!” Zayıflamanın en kolay yolu…

Gece geç saatlerde atıştırmalıklardan uzak durmamız ve vücudun metabolizmasını doğru saatlerde çalıştırmanın önemli olduğunu biliyoruz. Ali, kilo vermede etkili olabilen beslenme düzenimizi metabolik ritmimize göre ayarlamanın oldukça önemli olduğunu ifade etti.

Uzmanı açıkladı: “Bu saatlerde yedikleriniz kilo aldırmıyor!” Zayıflamanın en kolay yolu…

BESLENME PROGRAMININ ÖNEMİ

Beslenme uzmanına göre yaşam tarzınıza göre beslenme programına bağlı kalmak, vücuda metabolizmasını çalıştırmayı öğretir.

Uzmanı açıkladı: “Bu saatlerde yedikleriniz kilo aldırmıyor!” Zayıflamanın en kolay yolu…

Böylece kilo verme sürecini hızlandırabilir.

Uzmanı açıkladı: “Bu saatlerde yedikleriniz kilo aldırmıyor!” Zayıflamanın en kolay yolu…

Bu durum açlık hormonlarını ve insülin direncini yönetmede etkili bir rol oynar.

Uzmanı açıkladı: “Bu saatlerde yedikleriniz kilo aldırmıyor!” Zayıflamanın en kolay yolu…

Ali, iyi bir programa sahip olmanın kilo vermeyi hedefleyen kişiler için doğru bir yol olduğunu ifade etti.

SON DAKİKA SON DAKİKA