Uzmanı açıkladı: “Bu saatlerde yedikleriniz kilo aldırmıyor!” Zayıflamanın en kolay yolu…

Hızlı kilo vermeyi ve göbek bölgenizde bulunan yağlardan kurtulmayı mı istiyorsunuz? Bunun için günün doğru saat dilimlerinde yemek yemek açlık hormonlarınızı yönetmenize ve yağların azaltılmasına yardımcı olacaktır. Beslenme uzmanı Naheed Ali, daha ince bir karın bölgesine sahip olmak için hangi öğünü ne zaman yemeniz gerektiğini anlattı.