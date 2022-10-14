Roza Galeri Roza Sağlık Uzmanlar 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı! Her gün bunu yaparsanız...

Uzmanlar 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı! Her gün bunu yaparsanız...

20. yüzyılda, ortalama yaşam süresi 30 yıl arttı. Bu aslında, 5.000 yıllık insanlık tarihinin en büyük kazanımı olabilir. 1990'dan 2000'e %51 artan üç haneli sayılara ulaşan insan sayısı artık o kadar nadir görülen bir durum değil. Peki bu değişim nasıl açıklanır? Sağlık, eğitim ve hastalık önleme ve tedavilerdeki gelişmeler listenin üst sıralarında yer almaktadır. Ancak, görünüşte önemsiz olan günlük alışkanlıkların yaşam sürenizi belirlemede de önemli bir payı var. İşte uzun yaşamanızı sağlayacak alışkanlıklar…