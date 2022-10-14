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Uzmanlar 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı! Her gün bunu yaparsanız...

20. yüzyılda, ortalama yaşam süresi 30 yıl arttı. Bu aslında, 5.000 yıllık insanlık tarihinin en büyük kazanımı olabilir. 1990'dan 2000'e %51 artan üç haneli sayılara ulaşan insan sayısı artık o kadar nadir görülen bir durum değil. Peki bu değişim nasıl açıklanır? Sağlık, eğitim ve hastalık önleme ve tedavilerdeki gelişmeler listenin üst sıralarında yer almaktadır. Ancak, görünüşte önemsiz olan günlük alışkanlıkların yaşam sürenizi belirlemede de önemli bir payı var. İşte uzun yaşamanızı sağlayacak alışkanlıklar…

Giriş Tarihi: 14.10.2022 08:41 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 08:44
Uzmanlar 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı! Her gün bunu yaparsanız...

SPOR YAPMAYI SEVMEK

Düzenli olarak egzersiz yapmaktan hoşlanıyorsanız, şanslısınız. Araştırmalar, fiziksel olarak aktif kalmanın ömrünüzü uzatmaya ve kalp hastalığı, diyabet ve diğer sağlık sorunları riskinizi azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir. Yaşlandıkça kas kütlesi kaybedersiniz, ancak egzersiz kas yapmanıza yardımcı olur, böylece metabolizmanızı hızlandırabilir ve sağlıklı bir kiloyu da koruyabilirsiniz.

Uzmanlar 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı! Her gün bunu yaparsanız...

YULAF EZMESİNİ AHUDUDUYLA YEMEK

Çoğu birey günde 14 ila 17 gram lif tüketir. Hollanda'da yapılan bir araştırmaya göre, bu miktara sadece 10 gram eklemek ve kalp hastalığından ölme riskinizi %17 azaltır. Diyet lifi, toplam ve LDL ("kötü") kolesterolü düşürmeye, insülin duyarlılığını artırmaya ve kilo kaybını artırmaya yardımcı olur.

Uzmanlar 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı! Her gün bunu yaparsanız...

Yulaf ezmesinin (yarım fincanı 4 gram lif içerir) 1 fincan ahududu (8 gram lif içerir) eklemek sadece bir öğünde 12 gr lif tüketmenizi sağlar. Lif bakımından zengin diğer güçlü besinler: Yarım fincan %100 kepekli tahıl (8.8 gr), yarım fincan pişmiş mercimek (7.8 gr), yarım fincan pişmiş siyah fasulye (7.5 gr), bir orta boy tatlı patates (4.8 gr), bir küçük armut (4.3 g).

Uzmanlar 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı! Her gün bunu yaparsanız...

ALDIĞINIZ KALORİLERİ HESAPLAMAK

St. Louis'deki araştırmacılar, günlük kalorilerini 1.400 ila 2.000 arasında sınırlayan kadın ve erkeklerin daha genç olduklarını bildirdiler. Tipik olarak 2.000 ila 3.000 kalorilik bir diyet uygulayanlara oranla yaklaşık %25 daha az kalori alan bu kişiler 15 yaş daha gençler. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde doçent olan çalışma yazarı Luigi Fontana, "Sadece daha az yemek değil, kalori başına en fazla besini almak çok önemli" diyor.

Uzmanlar 100 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı! Her gün bunu yaparsanız...

Sebzelere, kepekli tahıllara, yağsız süt ve ete yönelmeye çalışırken beyaz ekmek, asitli içecekler ve şekerden uzak durmaya çalışın. Bu sayede gereksiz kalori alımını azaltıp daha fazla besin açısından zengin yiyecekler yiyebilir ve sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

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