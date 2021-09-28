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Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi engelleyen 6 büyük hata

Günlük hayatta tükettiğimiz gıdaları dengesiz bir şekilde tüketirsek bu besinler şişmalığa ve kronik hastalıklara neden olabiliyor. Sağlıklı beslenme sayesinde diyet programlarının da etkisiyle kişiler ideal kiloya ulaşıp hem fiziki görünümleri hem de psikolojik durumlarını düzenler. Uzmanlara göre, yaptığımız 6 önemli hata kilo vermeyi de zorlaştırıyor. İşte diyet yaparken yapılan 6 büyük hata...

Giriş Tarihi: 28.09.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 09:05
Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi engelleyen 6 büyük hata

Bugün Dünya Diyetisyenler Günü. Sağlık ve zinde görünme arzusu gibi çeşitli nedenler insanları diyet yapmaya zorluyor. Ancak, diyet yapan kişilerin birçoğu ne kadar dikkat ederlerse etsinler bir türlü istedikleri kiloya ulaşamıyor.

Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi engelleyen 6 büyük hata

İngiliz Daily Mirror gazetesi, kilo vermeyi engelleyen alışkanlıkları ve bunları gidermeye yönelik basit bazı önlemleri sıraladı:

Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi engelleyen 6 büyük hata

ŞEKERİ AZALTIN

Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi engelleyen 6 büyük hata
  • Fazla şeker, kilo almayı tetikleyen ana etken. Vücut, fazla gelen şekeri yağ hücresi olarak tutuyor.
  • Çikolata ve kurabiye yemeyi bıraksanız, bunların yerine bal veya kuru meyve yemeye başlasanız dahil aldığınız şeker miktarı çok daha yüksek olabiliyor.

Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi engelleyen 6 büyük hata
  • Aslında ne şekilde olursa olsun, şeker, diyet yapanlar için asla alınmaması gereken gıda maddelerinin başında geliyor.
  • Bunu önlemek için şeker kontrolü yaparak, diyetinizin bir kaydını tutun.
  • Her geçen gün aldığınız şeker miktarını azaltmaya çalışın.
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