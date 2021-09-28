Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi engelleyen 6 büyük hata

Günlük hayatta tükettiğimiz gıdaları dengesiz bir şekilde tüketirsek bu besinler şişmalığa ve kronik hastalıklara neden olabiliyor. Sağlıklı beslenme sayesinde diyet programlarının da etkisiyle kişiler ideal kiloya ulaşıp hem fiziki görünümleri hem de psikolojik durumlarını düzenler. Uzmanlara göre, yaptığımız 6 önemli hata kilo vermeyi de zorlaştırıyor. İşte diyet yaparken yapılan 6 büyük hata...
Bugün Dünya Diyetisyenler Günü. Sağlık ve zinde görünme arzusu gibi çeşitli nedenler insanları diyet yapmaya zorluyor. Ancak, diyet yapan kişilerin birçoğu ne kadar dikkat ederlerse etsinler bir türlü istedikleri kiloya ulaşamıyor.
İngiliz Daily Mirror gazetesi, kilo vermeyi engelleyen alışkanlıkları ve bunları gidermeye yönelik basit bazı önlemleri sıraladı:
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