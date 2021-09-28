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Uzmanlar uyardı! Diyet yaparken kilo vermeyi engelleyen 6 büyük hata

Günlük hayatta tükettiğimiz gıdaları dengesiz bir şekilde tüketirsek bu besinler şişmalığa ve kronik hastalıklara neden olabiliyor. Sağlıklı beslenme sayesinde diyet programlarının da etkisiyle kişiler ideal kiloya ulaşıp hem fiziki görünümleri hem de psikolojik durumlarını düzenler. Uzmanlara göre, yaptığımız 6 önemli hata kilo vermeyi de zorlaştırıyor. İşte diyet yaparken yapılan 6 büyük hata...

Giriş Tarihi: 28.09.2021 09:05 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 09:05 PAYLAŞ