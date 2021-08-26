Uzmanlar uyarıyor! Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız aman dikkat!

Temel besin kaynaklarından biri olan yumurta, günlük hayatımızda tüketilen en önemli gıda olarak biliniyor. Birçok insan, yumurta aldığında kartonundan çıkararak buzdolabına yerleştirmektedir. Peki bu yapılanlar ne kadar doğru? Yumurta kartonu sadece kırılmaması için mi vardır? Yoksa başka bir işlevi bulunuyor mu? İşte merak edilen soruların cevapları...
YUMURTALARI KARTONUNDAN ÇIKARIRSAK...
Karton yumurtaları korur. Ancak kartonun bir başka işlevi var. Buzdolabında bulunan yiyeceklerin kokularının yumurtaya gözeneklerden geçmesini önlüyor.
Ayrıca pişmemiş yumurta kabuklarında çeşitli bakteriler bulunuyor. Yumurtaları kartonundan çıkarırsak, buzdolabında temas ettiği farklı yiyeceklere bu bakterileri geçirebilir.
SON KULLANMA TARİHLERİ...
Ancak yumurta piştikten sonra kabuğundaki ve kendisindeki bakteri riski ortadan kalkar. Ayrıca kutuların üzerinde son kullanma tarihleri bulunduğu için yumurtayı ne zaman aldığınızı ve ne zamana kadar tüketmeniz gerektiğini atlamamış olursunuz.
YUMURTANIN TAZE Mİ BAYAT MI OLDUĞUNU NASIL ANLAŞILIR?
Büyükçe ve su dolu bir bardağa konulan yumurta suya batıp yatay duruyorsa taze, yarı yatay durursa 8-10 günlük, suyun yüzeyine çıkıyorsa bayat demektir.
BAYAT YUMURTA KIRILDIĞINDA...
Ayrıca yumurtayı kırınca da taze olup olmadığı anlaşılır. Taze yumurta kırıldığında sarısı dağılmaz, bombeli bir şekilde kalır, rengi parlak sarıdır ve yumurtanın akı sarısından kolay ayrılmaz. Bayat yumurta kırıldığında ise sarısı yassılaşır ya da dağılır, akının akışkanlığı azalmıştır, su gibidir.