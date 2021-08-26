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Uzmanlar uyarıyor! Yumurtayı kartonundan çıkarıp koyuyorsanız aman dikkat

Temel besin kaynaklarından biri olan yumurta, günlük hayatımızda tüketilen en önemli gıda olarak biliniyor. Birçok insan, yumurta aldığında kartonundan çıkararak buzdolabına yerleştirmektedir. Peki bu yapılanlar ne kadar doğru? Yumurta kartonu sadece kırılmaması için mi vardır? Yoksa başka bir işlevi bulunuyor mu? İşte merak edilen soruların cevapları...

Giriş Tarihi: 26.08.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 15:20 PAYLAŞ