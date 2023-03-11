Roza Galeri Roza Sağlık Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den ömrü uzatan beslenme rehberi: Hastalıklara "kalkan" olan 10 süper besin...

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den ömrü uzatan beslenme rehberi: Hastalıklara "kalkan" olan 10 süper besin...

Dünya genelinde kadınların yarısından fazlasında beslenme eksiklikleri bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada hamile kadınların yüzde 40'ı anemik, her gün yaklaşık 810 kadın gebelik ve doğumla ilgili önlenebilir sebeplerden hayatını kaybediyor. Küresel Kadın Sağlığı Raporu kadınların daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesi için iyileştirilmesi gereken alanlardan birinin de beslenme olduğunu ortaya koyuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bu haftaki yazımda sizlere, kadınların ergenlikten menopoza kadar yaşamları boyunca hastalıklardan korunmasını sağlayacak, sağlığını geliştirecek besinleri son bilimsel bilgiler ışığında anlatmak istiyorum.

Giriş Tarihi: 11.03.2023 09:20 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023 09:24
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den ömrü uzatan beslenme rehberi: Hastalıklara kalkan olan 10 süper besin...

Ergenlik dönemiyle birlikte kadınların beslenme ihtiyaçları da değişiyor. Adet dönemiyle birlikte başlayan hormonsal değişimler, gebelik, emziklilik, menopoz gibi kadına özel fizyolojik durumlar kadınların ihtiyaçlarının erkeklere göre farklılaşmasına neden oluyor. Kadınların ergenlik döneminden itibaren ihtiyaçlarına yönelik beslenmesi doğurganlığın artmasına yardımcı olurken aynı zamanda hamilelik ve emziklilik dönemindeki doğuma yönelik risklerin azalmasına, bebeğin çeşitli kronik hastalıklardan korunmasına, anne sütünün yeterli olmasına, ilerleyen yaşlarda menopoza bağlı sağlık sorunlarının görülme riskini azaltıyor.


Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den ömrü uzatan beslenme rehberi: Hastalıklara kalkan olan 10 süper besin...


1- AVOKADO: İçerdiği tekli ve çoklu doymamış yağ asitleri sayesinde yumurtlamayı engelleyerek kısırlığa neden olabilen yüksek östrojen ve düşük progesteron seviyeleri gibi hormonal dengesizlikleri önler böylece doğurganlığı artırır. Ayrıca avokado, vücudu hücrelere ve DNA'ya zarar verebilecek serbest radikallerden korumaya yardımcı olan bir antioksidan olan E vitamini açısından zengindir.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den ömrü uzatan beslenme rehberi: Hastalıklara kalkan olan 10 süper besin...

Bu nedenle spermin hayatta kalması ve hareketliliği için gerekli olan sağlıklı servikal mukusu koruyarak yumurtanın rahme yerleşmesini kolaylaştırır. Avokado ayrıca kan basıncını düzenlemeye, stresi azaltmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilecek iyi bir potasyum, magnezyum ve C vitamini kaynağıdır.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den ömrü uzatan beslenme rehberi: Hastalıklara kalkan olan 10 süper besin...

2- KURU ERİK: Kuru eriğin bağırsaklarımız için faydalı olduğunu biliyorduk ancak yapılan son çalışmalarda kemik sağlığına da iyi geldiği bulundu. Menopoz sonrasında kadınlarda östrojen seviyelerinin düşmesiyle birlikte oksidatif stres ve inflamasyon artıyor.

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez’den ömrü uzatan beslenme rehberi: Hastalıklara kalkan olan 10 süper besin...

Bu da kemiklerin zayıflamasına neden olarak kemik kırıklarına yol açabiliyor. Günde 10 tane kuru erik yemek içeriğindeki fenolik bileşikler sayesinde inflamasyonu ve oksidatif stresi azaltıyor, antioksidan enzim aktivitesini çoğaltıyor ve kemik mineral yoğunluğunu artırarak kemik kaybı riskini azaltıyor.

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