Roza Galeri Roza Sağlık Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den ömrü uzatan beslenme rehberi: Hastalıklara "kalkan" olan 10 süper besin...

Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'den ömrü uzatan beslenme rehberi: Hastalıklara "kalkan" olan 10 süper besin...

Dünya genelinde kadınların yarısından fazlasında beslenme eksiklikleri bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada hamile kadınların yüzde 40'ı anemik, her gün yaklaşık 810 kadın gebelik ve doğumla ilgili önlenebilir sebeplerden hayatını kaybediyor. Küresel Kadın Sağlığı Raporu kadınların daha sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesi için iyileştirilmesi gereken alanlardan birinin de beslenme olduğunu ortaya koyuyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bu haftaki yazımda sizlere, kadınların ergenlikten menopoza kadar yaşamları boyunca hastalıklardan korunmasını sağlayacak, sağlığını geliştirecek besinleri son bilimsel bilgiler ışığında anlatmak istiyorum.