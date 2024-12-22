Roza Galeri Roza Sağlık Uzun yaşam doktoru açıkladı: “Her gün yediğim tek besin!” Kanseri önlüyor damarlardaki tıkanıklığı açıyor…

Uzun yaşam doktoru açıkladı: “Her gün yediğim tek besin!” Kanseri önlüyor damarlardaki tıkanıklığı açıyor…

Uzun yaşam üzerine çalışan bir doktor her gün mutlaka yediği tek besini paylaştı ve herkesin de aynısını yapmasını tavsiye etti. Peki bu yiyecek nedir ve vücuduna nasıl etkileri vardır? Detaylar yazımızda…

Giriş Tarihi: 22.12.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:43
Uzun yaşam doktoru açıkladı: Her gün yediğim tek besin! Kanseri önlüyor damarlardaki tıkanıklığı açıyor…

Besinlerin sağlığımız üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu bilinen bir gerçek. Eğer sağlıklı olanları seçersek uzun ve sağlıklı bir yaşam sürme ihtimalimizi ise misliyle artırabiliriz.

Uzun yaşam doktoru açıkladı: Her gün yediğim tek besin! Kanseri önlüyor damarlardaki tıkanıklığı açıyor…

Özellikle belirli bir yiyeceğin günlük olarak tüketimi genel sağlığınız üzerinde büyük faydalar sağlayabilir.

Uzun yaşam doktoru açıkladı: Her gün yediğim tek besin! Kanseri önlüyor damarlardaki tıkanıklığı açıyor…

Günde bir fincan yaban mersini yerseniz, yalnızca daha uzun yaşamakla kalmaz, aynı zamanda yaygın hastalıklara yakalanma riskinizi de azaltabilirsiniz.

Uzun yaşam doktoru açıkladı: Her gün yediğim tek besin! Kanseri önlüyor damarlardaki tıkanıklığı açıyor…

Bir doktor, kolon kanserini önlemek ve kolesterolü düşürmek için her gün yaban mersini yediğini açıkladıktan sonra geldi. Ancak sağlık yararları bununla sınırlı değil.

Uzun yaşam doktoru açıkladı: Her gün yediğim tek besin! Kanseri önlüyor damarlardaki tıkanıklığı açıyor…

Doktor Neil Paulvin, 20 yıldan uzun süredir uzun ömür ve rejeneratif tıp alanında çalışan bir doktor. Sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorlarsa insanları kötü alışkanlıklarını bırakmaya çağırmaktadır.

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