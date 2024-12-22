Roza Galeri Roza Sağlık Uzun yaşam doktoru açıkladı: “Her gün yediğim tek besin!” Kanseri önlüyor damarlardaki tıkanıklığı açıyor…

Uzun yaşam doktoru açıkladı: “Her gün yediğim tek besin!” Kanseri önlüyor damarlardaki tıkanıklığı açıyor…

Uzun yaşam üzerine çalışan bir doktor her gün mutlaka yediği tek besini paylaştı ve herkesin de aynısını yapmasını tavsiye etti. Peki bu yiyecek nedir ve vücuduna nasıl etkileri vardır? Detaylar yazımızda…