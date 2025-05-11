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Volkan Konak'ın ölümü sonrası tartışma konusu oldu! Uzmanlar uyardı: DNA testini kimleri yaptırmalı

Türkiye'nin ilk tıbbi genetik uzmanlarından Prof. Dr. İlhan Sezgin ile bu alanda çalışan Doç. Dr. Ayşegül Kuşkucu ve Onkolog Prof. Dr. Mutlu Demiray ile genetik testlerin bireyler üzerindeki etkisini ve sınırlarını konuştuk: "Kimse durup dururken gidip genetik test yaptırmasın. Yüzde 99'a varan doğruluk bile tek başına yeterli değil; testin anlam kazanması için klinik bilgi ve uzman yorumu şart... Hiçbir genetik test insan ömrü için süre veremez, ömrünüzü hayat tarzınız belirler..."

SERKAN ÜNLÜ
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 12:03
Volkan Konak’ın ölümü sonrası tartışma konusu oldu! Uzmanlar uyardı: DNA testini kimleri yaptırmalı

Kuzeyin Oğlu lakabıyla tanınan müzisyen Volkan Konak, henüz 58 yaşında ani vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Oysa yıllar önce ilginç bir konuşma yapmıştı. Konak, 2013 yılında DNA haritasını incelettiğini ve 76 yaşına kadar yaşayacağını öğrendiğini söylemişti. Peki bu testler ne kadar güvenilir? Ya da herkes bu testleri yaptırmalı mı? İşin uzmanlarına sorduk, farklı şeyler öğrendik.

Volkan Konak’ın ölümü sonrası tartışma konusu oldu! Uzmanlar uyardı: DNA testini kimleri yaptırmalı

KİMLER YAPTIRMALI?

Ailesinde belirli genetik hastalıklar bulunanlar.

Kalıtsal kanserler, kas hastalıkları, metabolik bozukluklar, tekrarlayan düşükler ya da kısır olanlar.

Doğumsal anomaliler ya da gelişimsel gecikme olanlar.

Erken yaşta ortaya çıkan hastalıklar

Yeni doğanda ya da çocukta genetik hastalık şüphesi bulunanlar.

Tüp bebek uygulamalarında genetik tarama ihtiyacı olanlar.

Kişiye özel tedavi planlaması gereken durumdaki insanlar.

Volkan Konak’ın ölümü sonrası tartışma konusu oldu! Uzmanlar uyardı: DNA testini kimleri yaptırmalı

NEDEN HERKESE ÖNERİLMİYOR?

Herkes için anlamlı bir sonuç vermeyebilir.

Sonuçlar bazen belirsiz ya da tesadüfi olabilir.

Psikolojik ve sosyal etkileri olabilir. Kaygı, sigorta veya işe alım süreçlerinde etik sorunlar gibi.

Gereksiz maliyet yaratabilir. Bazı testler çok pahalı olabilir ve SGK kapsamına girmeyebilir.

Volkan Konak’ın ölümü sonrası tartışma konusu oldu! Uzmanlar uyardı: DNA testini kimleri yaptırmalı

Prof. Dr. İlhan Sezgin
Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi
GENETİK TEST HER ZAMAN YETERLİ OLMAYABİLİR
- Genetik testler tam olarak nedir? İnsanlar hangi durumlarda başvuruyor, başvurmalılar?
- Kişinin DNA'sını inceleyerek genetik yapısında bulunan değişiklikleri (mutasyonları) veya varyasyonları tespit etmeye yarar. Kalıtsal hastalıkların tanısı, riski, prognozu, taşıyıcılığı veya tedaviye yanıtı hakkında bilgi verir. Bazı durumlarda net bir teşhis koyamayabilir. Test sonucu normal çıksa bile hastalık riski tamamen ortadan kalkmayabilir. Bu yüzden durumun net anlaşılabilmesi için test öncesinde ve sonrasında genetik danışmanlık almak çok önemlidir. Sonuçların doğru anlaşılması ve olası etkilerinin değerlendirilmesi gerekir.
- Herkese öneriliyor mu yoksa belirli risk gruplarına mı?
- Genetik testler öyle "herkes gidip bir baktırmalı" türünden testler değil. Genetik testler genellikle belirli risk gruplarına önerilir. Bu testler tıbbi kararları etkileyebilecek bilgiler verdiğinden, gelişigüzel yapılmaları hem gereksiz kaygı yaratabilir hem de tıbbi anlam ifade etmeyebilir. Risk gruplarına sahip bireyler şunlar: Ailesinde erken yaşta kanser görülmüş kişiler, ailede kalıtsal hastalık taşıyanlar, ailede akraba evliliği varsa, taşıyıcılık testi için, ileri yaşta gebelik, hamilelik planlayan çiftler, doğumsal anomaliler, gelişimsel gecikme veya zeka geriliği olan çocuklar, kısırlık, tekrarlayan düşük yaşayan çiftler, nadir hastalıklardan şüphelenilen kişiler, kişiselleştirilmiş ilaç tedavisi gereken durumlar. (farmakogenetik testler)
- Bu testler Türkiye'deki laboratuvarlarda yapılıyor mu?
- Türkiye'de birçok genetik hastalık ve risk için testler hem özel hem de devlet destekli laboratuvarlarda yapılabiliyor. Türkiye'de de laboratuvarlarda yapılan genetik testler birkaç ana grupta toplanır. Bunlar kullanılan teknolojiye ve testin amacına göre farklılık gösterir.

Volkan Konak’ın ölümü sonrası tartışma konusu oldu! Uzmanlar uyardı: DNA testini kimleri yaptırmalı

YAŞAM SÜRENİZİ, TESTLER DEĞİL HAYAT TARZINIZ BELİRLER
- Merhum sanatçımız Volkan Konak, 2013 senesinde bir DNA testi yaptırıyor. Testten 76 yaşına kadar yaşayacağı sonucu çıktığını söylüyor. Böyle bir öngörü mümkün mü?
- Genetik testlerle yaşam süresine dair bazı öngörüler yapılabilir, ancak bunlar kesin değildir ve birçok faktöre bağlıdır. Genetik testler; kalp, genetik/metabolik, çocukluk çağı nadir hastalıkları, kanser türleri ve Alzheimer'a yakalanma riskinizi belirleyebilir. Bu hastalıklar yaşam süresini etkileyebileceği için, risklerin bilinmesi dolaylı bir yaşam süresi öngörüsü sağlar. Bazı genetik varyantlar (örneğin APOE, FOXO3A,LMNA, SIRT1, SIRT6, IGF1R gibi) uzun ömürle ilişkilendirilmiştir. Bu genlere sahip olmak istatistiksel olarak daha uzun bir ömür anlamına gelebilir, ancak garanti değildir. Yaşam süresi onlarca genin ve binlerce dışsal faktörün etkileşimiyle belirlenir. Beslenme, egzersiz, sigara, alkol, stres gibi unsurlar yaşam süresinde genetikten çok daha etkili olabilir. Genetik testler sadece olasılık sunar; belirli bir kişinin kaç yıl yaşayacağını söyleyemez. Unutmayın sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, genetikten daha büyük bir etkiye sahiptir.