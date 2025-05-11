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Volkan Konak'ın ölümü sonrası tartışma konusu oldu! Uzmanlar uyardı: DNA testini kimleri yaptırmalı
Volkan Konak'ın ölümü sonrası tartışma konusu oldu! Uzmanlar uyardı: DNA testini kimleri yaptırmalı
Türkiye'nin ilk tıbbi genetik uzmanlarından Prof. Dr. İlhan Sezgin ile bu alanda çalışan Doç. Dr. Ayşegül Kuşkucu ve Onkolog Prof. Dr. Mutlu Demiray ile genetik testlerin bireyler üzerindeki etkisini ve sınırlarını konuştuk: "Kimse durup dururken gidip genetik test yaptırmasın. Yüzde 99'a varan doğruluk bile tek başına yeterli değil; testin anlam kazanması için klinik bilgi ve uzman yorumu şart... Hiçbir genetik test insan ömrü için süre veremez, ömrünüzü hayat tarzınız belirler..."
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 12:03