Volkan Konak’ın ölümü sonrası tartışma konusu oldu! Uzmanlar uyardı: DNA testini kimleri yaptırmalı

Prof. Dr. İlhan Sezgin

Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezi

GENETİK TEST HER ZAMAN YETERLİ OLMAYABİLİR

- Genetik testler tam olarak nedir? İnsanlar hangi durumlarda başvuruyor, başvurmalılar?

- Kişinin DNA'sını inceleyerek genetik yapısında bulunan değişiklikleri (mutasyonları) veya varyasyonları tespit etmeye yarar. Kalıtsal hastalıkların tanısı, riski, prognozu, taşıyıcılığı veya tedaviye yanıtı hakkında bilgi verir. Bazı durumlarda net bir teşhis koyamayabilir. Test sonucu normal çıksa bile hastalık riski tamamen ortadan kalkmayabilir. Bu yüzden durumun net anlaşılabilmesi için test öncesinde ve sonrasında genetik danışmanlık almak çok önemlidir. Sonuçların doğru anlaşılması ve olası etkilerinin değerlendirilmesi gerekir.

- Herkese öneriliyor mu yoksa belirli risk gruplarına mı?

- Genetik testler öyle "herkes gidip bir baktırmalı" türünden testler değil. Genetik testler genellikle belirli risk gruplarına önerilir. Bu testler tıbbi kararları etkileyebilecek bilgiler verdiğinden, gelişigüzel yapılmaları hem gereksiz kaygı yaratabilir hem de tıbbi anlam ifade etmeyebilir. Risk gruplarına sahip bireyler şunlar: Ailesinde erken yaşta kanser görülmüş kişiler, ailede kalıtsal hastalık taşıyanlar, ailede akraba evliliği varsa, taşıyıcılık testi için, ileri yaşta gebelik, hamilelik planlayan çiftler, doğumsal anomaliler, gelişimsel gecikme veya zeka geriliği olan çocuklar, kısırlık, tekrarlayan düşük yaşayan çiftler, nadir hastalıklardan şüphelenilen kişiler, kişiselleştirilmiş ilaç tedavisi gereken durumlar. (farmakogenetik testler)

- Bu testler Türkiye'deki laboratuvarlarda yapılıyor mu?

- Türkiye'de birçok genetik hastalık ve risk için testler hem özel hem de devlet destekli laboratuvarlarda yapılabiliyor. Türkiye'de de laboratuvarlarda yapılan genetik testler birkaç ana grupta toplanır. Bunlar kullanılan teknolojiye ve testin amacına göre farklılık gösterir.