Vücudu demire doyuruyor! Haftada 2 kez yiyen demir depolarını fulluyor

Bu besin, son yıllarda bilim insanlarının da dikkatini çekmeyi başardı. Asya mutfağının vazgeçilmezi olan bu lezzet, artık Türk sofralarının da gözdesi haline geliyor. Geleneksel tıbbın yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullandığı bu besinin modern tıp tarafından da onaylanan etkileyici faydaları bulunuyor.