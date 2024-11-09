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Vücudu demire doyuruyor! Haftada 2 kez yiyen demir depolarını fulluyor

Uzmanlar bu besinle tanışmayan kalmasın diyor: Vücudunuzun demir ihtiyacını karşılamanın en lezzetli yolu keşfedildi. Haftada sadece iki porsiyon tüketerek demir depolarınızı doldurabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 09.11.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 16:52
Vücudu demire doyuruyor! Haftada 2 kez yiyen demir depolarını fulluyor

Bu besin, son yıllarda bilim insanlarının da dikkatini çekmeyi başardı. Asya mutfağının vazgeçilmezi olan bu lezzet, artık Türk sofralarının da gözdesi haline geliyor. Geleneksel tıbbın yüzyıllardır şifa kaynağı olarak kullandığı bu besinin modern tıp tarafından da onaylanan etkileyici faydaları bulunuyor.

Vücudu demire doyuruyor! Haftada 2 kez yiyen demir depolarını fulluyor

Etkileyici sağlık geliştirici özellikleriyle istiridye mantarı çeşitli güçlü bileşikler içerirler. Adeta bir sağlık deposu görevi gören bu mantarların faydaları ise şöyle…

Vücudu demire doyuruyor! Haftada 2 kez yiyen demir depolarını fulluyor

ZENGİN BİR BESİN DEPOSU

İstiridye mantarları lif, vitamin, mineral ve diğer önemli besinlerle doludur. Ayrıca karbonhidrat açısından da düşüktür, bu nedenle düşük karbonhidratlı diyet uygulayan kişiler için iyi bir seçimdir.

Vücudu demire doyuruyor! Haftada 2 kez yiyen demir depolarını fulluyor

İşte 1 su bardağı (86 gram) çiğ istiridye mantarının demire ek olarak besin içeriği:

  • Kalori: 28
  • Karbonhidrat: 5 gram
  • Protein: 3 gram
  • Yağ: <1 gram
  • Lif: 2 gram
  • Niasin: Günlük Değerin (DV) %27'si
  • Pantotenik asit (B5 vitamini): DV'nin %22'si
  • Folat: DV'nin %8'i
  • Kolin: DV'nin %8'i
  • Potasyum: DV'nin %8'i
  • Fosfor: DV'nin %8'i
  • Çinko: DV'nin %6'sı
Vücudu demire doyuruyor! Haftada 2 kez yiyen demir depolarını fulluyor

Mantarlar ayrıca D vitamini ve selenyum dahil olmak üzere daha az miktarda başka besin maddeleri de içerir.

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