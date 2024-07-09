Roza Galeri Roza Sağlık Vücutta biriken iltihabı mıknatıs gibi çekiyor! Günde 1 avuç tüketmek tüm damarları temizliyor...

Vücutta biriken iltihabı mıknatıs gibi çekiyor! Günde 1 avuç tüketmek tüm damarları temizliyor...

Yaz mevsiminin sıklıkla tercih edilen ve oldukça besleyici olan bu meyvenin sağlık açısından oldukça faydası bulunur. Örneğin iltihap azaltır, uyku dengesini düzenler ve kilo kaybına destek olmak gibi birçok yararı bulunur. Düzenli olarak tüketimi sonucu bağışıklık sistemini güçlendirerek özellikle de riskli hastalıkların oluşmasını önler. Sağlık için mükemmel etkiye sahip olan o meyve…

Giriş Tarihi: 09.07.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 09:36
Vücutta biriken iltihabı mıknatıs gibi çekiyor! Günde 1 avuç tüketmek tüm damarları temizliyor...

Kiraz, oldukça güçlü besin değerleri içerir ve pek çok kişi tarafından sevilerek tüketilir. Kronik hastalık risklerini azaltmak ve kilo vermek gibi birçok yararı bulunur. Peki bu kirazların sağlığımıza olan diğer faydalarını ve neden düzenli olarak tüketmeniz gerektiğini biliyor musunuz? İşte kirazın faydaları…

Vücutta biriken iltihabı mıknatıs gibi çekiyor! Günde 1 avuç tüketmek tüm damarları temizliyor...

KİRAZIN BESİN DEĞERİ

154 gram tatlı kirazda yaklaşık olarak besin değerleri şu şekildedir:

  • Kalori: 97
  • Protein: 2 gram
  • Karbonhidrat: 25 gram
  • Lif: 3 gram
  • C Vitamini: Günlük değerin %18'i
  • Potasyum: Günlük değerin %10'u
  • Bakır: Günlük değerin %5'i
  • Manganez: Günlük değerin %5'i
Vücutta biriken iltihabı mıknatıs gibi çekiyor! Günde 1 avuç tüketmek tüm damarları temizliyor...

ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİNDİR

Diyetisyen Gianna Masi, kirazların zengin antioksidan içerdiğin ifade ediyor.

Vücutta biriken iltihabı mıknatıs gibi çekiyor! Günde 1 avuç tüketmek tüm damarları temizliyor...

Bunun sonucunda kiraz tüketimi, stres ve inflamasyon ile savaşmaya destek olur ve oluşabilecek kronik hastalıkların riskini azaltır.

Vücutta biriken iltihabı mıknatıs gibi çekiyor! Günde 1 avuç tüketmek tüm damarları temizliyor...

Düzenli kiraz tüketimi hücresel hasara karşı korumaya sağlayabilir ve sağlığınızı genel olarak iyileştirebilir.

SON DAKİKA SON DAKİKA