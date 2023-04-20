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Vücuttaki B12 seviyelerinin dibe vurduğunun işareti! Özellikle ciltte ortaya çıkıyor…

Birçoğumuz, C ve D vitaminleri gibi beslenmedeki belirli vitaminlerin eksikliğini gösteren tüm belirtilerin farkında olsa da, bir beslenme uzmanı, en önemli vitaminlerden birinin eksikliğini gösteren semptomları tespit etmenin " daha zor" olduğunun altını çiziyor. Diğer bilinen vitaminler kadar önem verilmese de B12 vitamini, beyin ve deriden tırnaklara kadar vücut fonksiyonlarımızda önemli bir rol oynayan temel bir vitamindir. Bu nedenle eksikliği ciddi sorunlara neden olabilir. İşte B12 vitamini eksikliği yaşadığınızı gösteren işaretler…

Giriş Tarihi: 20.04.2023 13:24 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 13:51
Vücuttaki B12 seviyelerinin dibe vurduğunun işareti! Özellikle ciltte ortaya çıkıyor…

Uzmanlar özellikle 60 yaşın üzerindeki kişilerin yüzde 20 kadarında B12 vitamini eksikliğinin var olduğunun altını çiziyor. Peki bu vitaminin eksikliği nasıl fark ediliyor? İşte detaylar…

Vücuttaki B12 seviyelerinin dibe vurduğunun işareti! Özellikle ciltte ortaya çıkıyor…

Beslenme terapisti olan Katarina Cepinova: "B12 vitamini eksikliği, genç yetişkinler ve 60 yaş üstü arasında daha yaygın ve altmış yaşın üzerindeki kişilerin yüzde 20'si bu durumu yaşıyor" dedi.

Vücuttaki B12 seviyelerinin dibe vurduğunun işareti! Özellikle ciltte ortaya çıkıyor…

"Yaşlandıkça, vücudumuz doğal olarak daha az mide asidi ve gıdalardan B12'yi emmek için gerekli olan intrinsik faktör üretir."

Vücuttaki B12 seviyelerinin dibe vurduğunun işareti! Özellikle ciltte ortaya çıkıyor…

Cepinova ayrıca sadece eksikliğin değil, yetersizliğin de dikkate almanın önemine dikkat çekti.

Vücuttaki B12 seviyelerinin dibe vurduğunun işareti! Özellikle ciltte ortaya çıkıyor…

"Yetersizlik, uzmanların gerekli minimum günlük miktar olarak tanımladığı oranın alınmamasına verilen isimdir ve belirlenen seviyenin altında olan değerler daha ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir."

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