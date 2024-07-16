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Vücuttaki bakterileri anında yok ediyor! Günde sadece bir porsiyonu tüm vücudu arındırıyor…

Meyvelerin hepsi sağlığımız çeşitli yararları bulunur. Bu meyve türü ise çiğ olarak da tüketilebilindiği gibi genel olarak meyve suyu şeklinde tercih edilir. Doğal antioksidan deposu olan bu besin, idrar yolu enfeksiyonlarından kalp sağlığını korumaya kadar vücuda birçok faydası bulunur.

Giriş Tarihi: 16.07.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 13:16
Vücuttaki bakterileri anında yok ediyor! Günde sadece bir porsiyonu tüm vücudu arındırıyor…

Küçük ve genel olarak kırmızı renkte olan kızılcık oldukça lezzetlidir. Zengin içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler ve sindirim sisteminden kalp sağlığına kadar birçok noktada etkilidir.

Vücuttaki bakterileri anında yok ediyor! Günde sadece bir porsiyonu tüm vücudu arındırıyor…

Çoğunlukla karbonhidrat ve lif içeren kızılcık meyvesinin yaklaşık olarak yüzde 90'ı sudur.

Vücuttaki bakterileri anında yok ediyor! Günde sadece bir porsiyonu tüm vücudu arındırıyor…

Ayrıca bu meyve içerdiği, C,E,K ve manganez gibi vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir.

Vücuttaki bakterileri anında yok ediyor! Günde sadece bir porsiyonu tüm vücudu arındırıyor…

Çiğ tüketimin yanında, meyve suyu ya da reçel olarak da tercih edilebilir.

Vücuttaki bakterileri anında yok ediyor! Günde sadece bir porsiyonu tüm vücudu arındırıyor…

KIZILCIĞIN SAĞLIĞA YARARLARI

KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER

Kızılcık meyvesinde bulunan C ve K gibi önemli vitaminlerin yanı sıra potasyum, magnezyum ve folat gibi mineraller açısından da zengindir.

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