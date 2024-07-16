Vücuttaki bakterileri anında yok ediyor! Günde sadece bir porsiyonu tüm vücudu arındırıyor…

Meyvelerin hepsi sağlığımız çeşitli yararları bulunur. Bu meyve türü ise çiğ olarak da tüketilebilindiği gibi genel olarak meyve suyu şeklinde tercih edilir. Doğal antioksidan deposu olan bu besin, idrar yolu enfeksiyonlarından kalp sağlığını korumaya kadar vücuda birçok faydası bulunur.