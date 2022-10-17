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Vücuttaki iltihabın sebebi bu besin! Sakın tüketmeyin

İltihaplı romatizmadan kurtulmak istiyorsanız, iltihap önleyici gıdalardan destek almanız gerekiyor. Artrit, eklemde ağrı ve iltihaplanmaya neden olan yaygın bir rahatsızlıktır. İltihaplar, aslında vücudun savunma mekanizmasıdır ve bağışıklık sisteminin yabancı maddelerle savaşma şeklidir. İltihap, önemsenmediğinde ve ihmal edildiğinde kronik enflamasyon artrit gibi istenmeyen etkilere neden oluyor. Uzmanlar, vücutta iltihaba neden olan besinleri sıraladı! İşte asla tüketmemeniz gereken besinler…