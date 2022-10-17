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Vücuttaki iltihabın sebebi bu besin! Sakın tüketmeyin

İltihaplı romatizmadan kurtulmak istiyorsanız, iltihap önleyici gıdalardan destek almanız gerekiyor. Artrit, eklemde ağrı ve iltihaplanmaya neden olan yaygın bir rahatsızlıktır. İltihaplar, aslında vücudun savunma mekanizmasıdır ve bağışıklık sisteminin yabancı maddelerle savaşma şeklidir. İltihap, önemsenmediğinde ve ihmal edildiğinde kronik enflamasyon artrit gibi istenmeyen etkilere neden oluyor. Uzmanlar, vücutta iltihaba neden olan besinleri sıraladı! İşte asla tüketmemeniz gereken besinler…

Giriş Tarihi: 17.10.2022 09:05 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 09:12
Vücuttaki iltihabın sebebi bu besin! Sakın tüketmeyin

Vücudu iltihaplanmaya karşı korumanın yolu, beslenme listenizde iltihaplanmaya neden olabilecek besinlerin bulunmamasıdır. Harvard Health'e göre rafine karbonhidratlar, iltihaplanmaya neden oluyor. "Basit karbonhidratlar" olarak da bilinen rafine karbonhidratlar; şeker, lifli buğday tohumu ve kepeği çıkarılmış tahıllardan oluşan besinleri ifade ediyor.

Vücuttaki iltihabın sebebi bu besin! Sakın tüketmeyin

Günlük rafine karbonhidratlar arsında beyaz ekmek ve hamur işleri bulunuyor. Harvard Health, bu gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Arthritis Foundation'a (AF) göre, işlenmiş karbonhidratlar, artan obezite oranları ve kronik hastalıkların artışında etkili.

Yüksek glisemik indeksli gıdalar, iltihabın oluşumunu kolaylaştırır.

Vücuttaki iltihabın sebebi bu besin! Sakın tüketmeyin

İYİ KARBONHİDRATLAR VE KÖTÜ KARBONHİDRATLAR ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Sağlıklı bir beslenme düzeninde, kötü karbonhidratlar yerine iyi karbonhidratların tercih edilmesi gerekiyor. İyi karbonhidratlar, yavaş sindirilir ve vücut tarafından hızlı bir şekilde glikoz parçalanmasına neden olmazlar. Kötü karbonhidratlar ise, kan şekerini hızla yükselttiği için adeta bir çöküşün başlangıcına neden olur. Kısa sürede açlık hissedilmesini sağlarlar.

Vücuttaki iltihabın sebebi bu besin! Sakın tüketmeyin

İyi karbonhidratlara örnek besinler;

  • Tam tahıllı ekmek ve makarna
  • Esmer pirinç
  • Kinoa gibi tahıllar
  • Meyve ve sebzeler
  • Mercimek ve fasulye gibi baklagiller.

Vücuttaki iltihabın sebebi bu besin! Sakın tüketmeyin

Yapılan araştırmalar, doymuş yağların, yalnızca kalp hastalıklarını değil, artrit iltihabını da kötüleştiren adipoz iltihabını tetiklediğini göstermiştir.

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