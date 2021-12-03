Vücuttaki kas oranını artıran süper besin! Yağı kasa çeviriyor...

Sağlıksız beslenme ve hareketsizlik zamanla vücutta fazla yağlanmaya neden olur. Vücuttaki fazla yağı kasa çevirmek için en önemli kural egzersizdir ancak besinlerin gücü de oldukça etkilidir. Egzersizle birlikte vücuttaki yağı kasa çeviren besinlerden tüketildiğinde kısa sürede kaslı bir görüntü elde etmek mümkündür. Uzmanların açıklamalarına göre, kas oranını artıran besinler aynı zamanda kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Peki, hangi besinler yağı kasa çeviriyor? İşte kas oranını artıran mucizevi besinler...
MUZ:
Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.
BALIK YAĞI:
Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.
ÇİKOLATALI SÜT:
Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.
BADEM:
Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.
ISPANAK:
Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.