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Vücuttaki ödemi balon gibi söndürüyor! Haftada 3 gün tüketen ödem nedir bilmiyor…

Birçok kişi fazla kilolardan ve vücutta oluşan ödemlerden şikayetçidir. Bu durum günlük yaşantımızı olumsuz olarak etkileyebilir ancak önünde geçmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. İlk olarak ise tükettiğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekmektedir. İşte ödem problemine son verecek besinler…

Giriş Tarihi: 25.06.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 16:12
Vücuttaki ödemi balon gibi söndürüyor! Haftada 3 gün tüketen ödem nedir bilmiyor…

Ödem, vücuttaki kılcal damarların sıvı sızdırması nedeniyle oluşur. Bu sızan sıvı, damar çevresinde olan dokulara birikinti ve şişmeye neden olur. Genel olarak ağrıya neden olmasa da vücutta şişliğe neden olduğu için can sıkabilir.

Vücuttaki ödemi balon gibi söndürüyor! Haftada 3 gün tüketen ödem nedir bilmiyor…

Not: Ödem, kalp yetmezliği, bazı böbrek hastalıkları, önemli protein kayıpları, enfeksiyon gibi pek çok nedenden meydana gelebilir. Bu yüzden ödem şikayetiniz varsa doktora başvurmanız önerilir.

Vücuttaki ödemi balon gibi söndürüyor! Haftada 3 gün tüketen ödem nedir bilmiyor…

Aynı zamanda fazla tuzlu beslenmek, hareketsiz yaşam sürmek gibi durumlar da ödeme neden olabilir. Eğer altta yatan sağlık sorununuz yoksa bu problemle baş etmek için ödem söktürücü besinlerden yardım alabilirsiniz. İşte vücuttan ödemi söküp atan o besinler…

Vücuttaki ödemi balon gibi söndürüyor! Haftada 3 gün tüketen ödem nedir bilmiyor…

YULAF

Bol miktarda lif içeren yulaf, içerisinde bulunan beta glukan sayesinde bağırsak hareketlerini arttırır ve sindirimin hızlanmasını sağlar.

Vücuttaki ödemi balon gibi söndürüyor! Haftada 3 gün tüketen ödem nedir bilmiyor…

Bu durum ise ödemin atılmasına yardım ederken vücutta su tutulmasını da engeller.

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