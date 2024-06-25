Vücuttaki ödemi balon gibi söndürüyor! Haftada 3 gün tüketen ödem nedir bilmiyor…

Ödem, vücuttaki kılcal damarların sıvı sızdırması nedeniyle oluşur. Bu sızan sıvı, damar çevresinde olan dokulara birikinti ve şişmeye neden olur. Genel olarak ağrıya neden olmasa da vücutta şişliğe neden olduğu için can sıkabilir.