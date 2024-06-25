Roza
Galeri
Roza Sağlık
Vücuttaki ödemi balon gibi söndürüyor! Haftada 3 gün tüketen ödem nedir bilmiyor…
Vücuttaki ödemi balon gibi söndürüyor! Haftada 3 gün tüketen ödem nedir bilmiyor…
Birçok kişi fazla kilolardan ve vücutta oluşan ödemlerden şikayetçidir. Bu durum günlük yaşantımızı olumsuz olarak etkileyebilir ancak önünde geçmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. İlk olarak ise tükettiğimiz besinlere dikkat etmemiz gerekmektedir. İşte ödem problemine son verecek besinler…
Giriş Tarihi: 25.06.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 16:12