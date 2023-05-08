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Vücuttaki tüm tıkanıklıkları çözüyor! Kabızlığı bitirecek o mucize: Günde mutlaka bir kere...

Sindirim sistemi, vücudun düzenli çalışma akışının başat faktörlerinden biri. Düzensiz çalışan bir sistem ise; genel sağlık sorunlarına zemin hazırlarken, yaşam kalitesini de büyük oranda düşürme riskine sahip. Tüm bu riskleri engellemek için ise; yapacağınız basit birkaç değişiklikle tüm bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. İşte vücudunuzu yenileyecek olan o liste...

Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:02 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:05
Vücuttaki tüm tıkanıklıkları çözüyor! Kabızlığı bitirecek o mucize: Günde mutlaka bir kere...

İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS), Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), Crohn Hastalığı , divertikülit ve mide ekşimesi gibi belirli durumlar sizi daha ciddi sindirim sorunları için risk altına sokabilir. Bununla birlikte, sağlıklı bir insan bile diyetlerinde lif eksikliği veya probiyotik açısından zengin besinler gibi şeylerden dolayı sindirim sorunları yaşayabilir.

Vücuttaki tüm tıkanıklıkları çözüyor! Kabızlığı bitirecek o mucize: Günde mutlaka bir kere...

İşte sindiriminizi iyileştirmek için en iyi 15 yiyecek.

Vücuttaki tüm tıkanıklıkları çözüyor! Kabızlığı bitirecek o mucize: Günde mutlaka bir kere...

YOĞURT

Yoğurt, tipik olarak laktik asit bakterileri tarafından fermente edilmiş sütten yapılır. Sindirim sisteminizde yaşayan ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olan, bağırsaklarınızı sağlıklı tutan iyi bakteriler olan probiyotikler olarak bilinen dost bakterileri içerir.

Vücuttaki tüm tıkanıklıkları çözüyor! Kabızlığı bitirecek o mucize: Günde mutlaka bir kere...

Probiyotikler bağırsağınızda doğal olarak bulunurken, yoğurt gibi yiyeceklerle alımınızı artırmak sindirimi kolaylaştırabilir. Probiyotikler şişkinlik, kabızlık ve ishal gibi sindirim sorunlarına yardımcı olabilir. Ayrıca laktozun veya süt şekerinin sindirimini iyileştirdiği de gösterilmiştir. Ancak her yoğurt probiyotik içermez. Alışveriş yaparken mutlaka paketin üzerinde "canlı ve aktif kültürler" olup olmadığına bakın.

Vücuttaki tüm tıkanıklıkları çözüyor! Kabızlığı bitirecek o mucize: Günde mutlaka bir kere...

ELMA

Elmalar, çözünür bir lif olan zengin bir pektin kaynağıdır. Pektin, ince bağırsağınızda sindirimi atlar ve daha sonra kolonunuzdaki dost bakteriler tarafından parçalanır. Dışkı hacmini arttırır ve bu nedenle kabızlık ve ishali gidermek için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca bağırsak enfeksiyonları riskinin yanı sıra kolonda iltihaplanma riskini de azalttığı gösterilmiştir.

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