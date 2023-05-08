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Roza Sağlık
Vücuttaki tüm tıkanıklıkları çözüyor! Kabızlığı bitirecek o mucize: Günde mutlaka bir kere...
Vücuttaki tüm tıkanıklıkları çözüyor! Kabızlığı bitirecek o mucize: Günde mutlaka bir kere...
Sindirim sistemi, vücudun düzenli çalışma akışının başat faktörlerinden biri. Düzensiz çalışan bir sistem ise; genel sağlık sorunlarına zemin hazırlarken, yaşam kalitesini de büyük oranda düşürme riskine sahip. Tüm bu riskleri engellemek için ise; yapacağınız basit birkaç değişiklikle tüm bu sorunları ortadan kaldırabilirsiniz. İşte vücudunuzu yenileyecek olan o liste...
Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:02
Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:05