Vücuttaki yağı kasa çeviren süper besin!

Hareketsizlik ve düzensiz beslenmeyle zamanla vücutta atılması zor olan yağlanma meydana gelir. Vücuttaki fazla yağı kasa çevirmek için ilk kural düzenli egzersizdir. Egzersizle birlikte yağın kasa çevrilmesini sağlayan besinlerden tüketmek istenilen kiloya ve görünüme hızla kavuşulmasını sağlar. Peki, yağı kasa çevirmek için hangi besinleri tüketmek gerekir. İşte kas yapan en etkili besinler...
MUZ:
Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.
BALIK YAĞI:
Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.
ÇİKOLATALI SÜT:
Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.
BADEM:
Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.
ISPANAK:
Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.