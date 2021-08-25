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Vücuttaki yağı kasa çeviren süper besin!

Hareketsizlik ve düzensiz beslenmeyle zamanla vücutta atılması zor olan yağlanma meydana gelir. Vücuttaki fazla yağı kasa çevirmek için ilk kural düzenli egzersizdir. Egzersizle birlikte yağın kasa çevrilmesini sağlayan besinlerden tüketmek istenilen kiloya ve görünüme hızla kavuşulmasını sağlar. Peki, yağı kasa çevirmek için hangi besinleri tüketmek gerekir. İşte kas yapan en etkili besinler...

Giriş Tarihi: 25.08.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 10:10
Vücuttaki yağı kasa çeviren süper besin!

MUZ:

Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

Vücuttaki yağı kasa çeviren süper besin!

BALIK YAĞI:

Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

Vücuttaki yağı kasa çeviren süper besin!

ÇİKOLATALI SÜT:

Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.

Vücuttaki yağı kasa çeviren süper besin!

BADEM:

Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.

Vücuttaki yağı kasa çeviren süper besin!

ISPANAK:

Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.

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