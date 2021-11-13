Vücuttan ağır metal ve toksinlerin atılmasını sağlıyor! Zinde kalmanın anahtarı...

Son zamanlarda en çok şikayet edilen konulardan biri de kronik yorgunluk oldu. Özellikle yaşa bakmaksızın birçok kişiyi rahatsız eden bu durum aslında bedenin kendisini hiç dinlenmemiş hissetmesiyle eş değer olarak biliniyor. Hastalığa bağlı olarak ortaya çıkabilen kronik yorgunluğun çözülebilir bir sorun olduğunu bilmek önemli olmaktadır. Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Vücuttaki en önemli antioksidan olan glutatyonun yaşla birlikte azaldığını belirten Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Sağlıklı kalmak, yaşlanmayı yavaşlatmak, hasarlı hücreleri onarmak, bağışıklığı güçlendirmek için glutatyon yeterli düzeyde tutulmalı. Glutatyon uygulamalarının kronik yorgunluk sendromu, depresyon, fibromiyalji, iltihaplı romatizmal hastalıklar gibi yaygın bir kullanım alanı mevcut" dedi. Özcan, et, yumurta, balık, sarımsak, soğan, brokoli, lahana, su teresi, maydonoz, karnabahar gibi sebzelerin beslenmede yer alması önerisinde bulundu.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, son yıllarda popüler hale gelen glutatyon tedavisine ilişkin merak edilenleri açıkladı. Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, glutatyonun tüm hücrelerde doğal olarak üretilen ve 3 tane aminoasidin birleşmesiyle oluşan çok güçlü bir antioksidan olduğunu belirtti. iyacı karşılayacak düzeyde antioksidan bulunması gerekir" diye konuştu.

Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, "Vücudumuzda aslında hem kendi hücrelerimizde üretilen hem de dışardan takviye olarak alınabilen çok çeşitli antioksidanlar mevcut. Fakat kendi hücrelerimizde sentezlenen glutatyonun bunlar arasındaki en önemli antioksidan olduğunu söyleyebiliriz. Vücudumuzda hücresel düzeyde besinlerin oksijenle yakılması ve çeşitli metabolik işlemler sonucu serbest radikaller oluşur. Antioksidanların görevi, hücrelerde açığa çıkan serbest radikalleri etkisiz hale getirmek ve oluşturabileceği hasarı engellemektir. Hücrelerin enerji santralleri olan mitokondrilerin sağlıklı bir şekilde çalışması için vücudumuzda iht

"ET, SARIMSAK, SOĞAN VE MAYDANOZU EKSİK ETMEYİN" Vücudumuzda sentezlenen glutatyon miktarına da değinen Doç. Dr. Didem Sezgin Özcan, şöyle devam etti: "Vücudumuzda doğal olarak üretilen glutatyon miktarı yaşlanma ile azalır. Özellikle serbest radikal üretiminde artışa neden olan iç ve dış faktörler nedeniyle ihtiyacın arttığı durumlarda da yetersiz hale gelebilir. Glutatyon seviyesinde azalmaya neden olan durumlara örnek olarak stres, kötü beslenme, alkol, sigara, ilaçlar, toksik maddeler, ağır metaller, uyku bozukluğu, otoimmün hastalıklar ve romatizmal hastalıklar gibi kronik hastalıkları sayabiliriz. Hasarlı hücreler yaşlanmanın, hastalıkların ve tümöral oluşumların kapısını açar.