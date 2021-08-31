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Yağ oranını azaltıp kas oranını artıran mucize besin!

Egzersiz ve düzenli beslenmeyle vücuttaki yağları kasa çevirmek mümkün. Bazı besinler yağı kasa çevirme sürecini hızlandırıyor. Yağın kasa çevrilmesini sağlayan besinleri tüketmek istenilen görünüme kavuşmayı hızlandırır. Peki, hangi besin yağı kasa çevirmeyi kolaylaştırıyor. İşte kas oranını artıran besinler...

Giriş Tarihi: 31.08.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 09:33
Yağ oranını azaltıp kas oranını artıran mucize besin!

MUZ:

Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.

Yağ oranını azaltıp kas oranını artıran mucize besin!

BALIK YAĞI:

Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.

Yağ oranını azaltıp kas oranını artıran mucize besin!

ÇİKOLATALI SÜT:

Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.

Yağ oranını azaltıp kas oranını artıran mucize besin!

BADEM:

Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.

Yağ oranını azaltıp kas oranını artıran mucize besin!

ISPANAK:

Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.

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