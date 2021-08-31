Yağ oranını azaltıp kas oranını artıran mucize besin!

Egzersiz ve düzenli beslenmeyle vücuttaki yağları kasa çevirmek mümkün. Bazı besinler yağı kasa çevirme sürecini hızlandırıyor. Yağın kasa çevrilmesini sağlayan besinleri tüketmek istenilen görünüme kavuşmayı hızlandırır. Peki, hangi besin yağı kasa çevirmeyi kolaylaştırıyor. İşte kas oranını artıran besinler...
MUZ:
Oldukça besleyici bir meyvedir ve sağlıklıdır. Şeker oranı biraz yüksektir ancak kas yapımında oldukça destekleyicidir.
BALIK YAĞI:
Balık yağı, vücudunuz için önemli bir yardımcıdır. Metabolizmanıza hız kazandırır.
ÇİKOLATALI SÜT:
Kas yapımında etkilidir. Egzersiz sonrası içeceğiniz bir bardak çikolatalı süt, bitkinliğinizi geçirir.
BADEM:
Protein ve yağ açısından önemli bir kaynaktır. E vitamini içeriği vardır. Güçlü bir antioksidandır.
ISPANAK:
Araştırmacılar, ıspanak içinde bulunan Phytoecdysteroids'in yüzde 20 kadar kas büyümesi artırabilir olduğunu kanıtladılar.