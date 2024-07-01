Roza Galeri Roza Sağlık Yağları ateş gibi eritiyor diye içiliyor ama tehlikesi çok büyük! Bağırsaklarda tahribat yaratıyor...

Yağları ateş gibi eritiyor diye içiliyor ama tehlikesi çok büyük! Bağırsaklarda tahribat yaratıyor...

Son zamanlarda sosyal medyada zayıflattığı iddia edilen hint yağı, giderek popülerleşen ve doğal olduğu gerekçe gösterilerek tüketilen bir "bitkisel gıda" alternatifine dönüşmüş durumda. Peki hint yağı gerçekten zayıflatıyor mu? İşte ardındaki dehşet veren gerçek!