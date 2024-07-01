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Yağları ateş gibi eritiyor diye içiliyor ama tehlikesi çok büyük! Bağırsaklarda tahribat yaratıyor...

Son zamanlarda sosyal medyada zayıflattığı iddia edilen hint yağı, giderek popülerleşen ve doğal olduğu gerekçe gösterilerek tüketilen bir "bitkisel gıda" alternatifine dönüşmüş durumda. Peki hint yağı gerçekten zayıflatıyor mu? İşte ardındaki dehşet veren gerçek!

Giriş Tarihi: 01.07.2024 17:22 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 17:27
Yağları ateş gibi eritiyor diye içiliyor ama tehlikesi çok büyük! Bağırsaklarda tahribat yaratıyor...

Hint yağı, binlerce yıldır geleneksel tıpta birçok toplumda doğal bir şifa kaynağı olarak kullanıldı.

Yağları ateş gibi eritiyor diye içiliyor ama tehlikesi çok büyük! Bağırsaklarda tahribat yaratıyor...

Özellikle saç ve cilt bakımında vazgeçilmez ürünlerden biri olan hint yağı, harici olarak sıklıkla kullanılsa da son günlerde ağız yoluyla içilerek de kullanıldığı bildiriliyor.

Yağları ateş gibi eritiyor diye içiliyor ama tehlikesi çok büyük! Bağırsaklarda tahribat yaratıyor...

Hint yağının "zayıflatıcı" özellikleri olduğu iddia edilerek birçok yazı ve videonun sosyal medyada paylaşımların yapılması, önemli bir halk sağlığı sorununa zemin hazırlayabilir.

Yağları ateş gibi eritiyor diye içiliyor ama tehlikesi çok büyük! Bağırsaklarda tahribat yaratıyor...

SİNDİRİM SİSTEMİNDE BÜYÜK YAN ETKİLERE SEBEP OLABİLİR

Hint yağının kontrolsüz ve yanlış kullanımı, önemli yan etkilere zemin hazırlayabilir. Özellikle sindirim sisteminde oluşabilecek rahatsızlıklara karşı büyük riskler barındıran bu yağı içerek tüketmeniz zayıflatmak yerine doktor randevuları almanıza sebep olabilir.

Yağları ateş gibi eritiyor diye içiliyor ama tehlikesi çok büyük! Bağırsaklarda tahribat yaratıyor...

Karın ağrısı, mide bulantısı, ishal ve kramp gibi birçok sindirim sistemi sorununa sebep olabilecek bu yağ, sindirim sisteminizde şiddetli hasarlar bırakabilme riskine sahiptir.

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