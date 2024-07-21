Yaşam sürenizi ölçün! Eğer bu şekilde 10 saniye durabiliyorsanız…

Egzersiz yapmak duruşumuz ile dengemizi iyileştirir, fiziksel gücümüzü ve esnekliğimizi de artırır. Eğer aktif bir yaşam sürerseniz yaşlanmaktan korunabilirsiniz.Evde yapılabilecek antrenmanlar konusunda uzmanlaşmış olan İngiliz fitness koçu, Caroline Idiens, evde uygulanabilecek beş hareket tavsiyesi vererek, orta yaştaki bireylerin 20'li ya da 30'lu formda olup gülü hissetmemeleri için hiçbir neden olmadığını ifade etti.