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Yaşam sürenizi ölçün! Eğer bu şekilde 10 saniye durabiliyorsanız…

Egzersiz yapmak duruşumuz ile dengemizi iyileştirir, fiziksel gücümüzü ve esnekliğimizi de artırır. Eğer aktif bir yaşam sürerseniz yaşlanmaktan korunabilirsiniz.Evde yapılabilecek antrenmanlar konusunda uzmanlaşmış olan İngiliz fitness koçu, Caroline Idiens, evde uygulanabilecek beş hareket tavsiyesi vererek, orta yaştaki bireylerin 20'li ya da 30'lu formda olup gülü hissetmemeleri için hiçbir neden olmadığını ifade etti.

Giriş Tarihi: 21.07.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 15:35
Yaşam sürenizi ölçün! Eğer bu şekilde 10 saniye durabiliyorsanız…

Yaşın ilerlemesi ile birlikte kemik yoğunluğu ve kas kütlesi kaybedilebilir. Yapılan bazı araştırmalara göre düzenli egzersiz yapmak bunlarla mücadele etmek için oldukça etkili. Eğer erken yaşlarda çaba gösterirseniz yaşlılık dönemlerinizde çok daha sağlıklı ve hareket kabiliyetleri azalmamış bireyler olabilirsiniz.

Yaşam sürenizi ölçün! Eğer bu şekilde 10 saniye durabiliyorsanız…

TEK AYAK ÜZERİNDE DURMAK

2022 yılında yapılan bir araştırmaya göre, tek ayak üzerinde 10 saniye boyunca dengede duramayan orta yaşlı bireylerin erkek ölüm riskinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Yaşam sürenizi ölçün! Eğer bu şekilde 10 saniye durabiliyorsanız…

Tek ayak üzerinde durun ve dengede kalabildiğiniz kadar bekleyin.

Ayaklarınızı değiştirerek vücudunuzun hangi tarafının çok daha güçlü olup olmadığını anlayabilirsiniz.

Yaşam sürenizi ölçün! Eğer bu şekilde 10 saniye durabiliyorsanız…

Duruş sürenize göre:

Idiens'e göre, 40 yaşın altında bir bireyseniz 43 saniye boyunca tek ayak üzerinde dengede kalabilmelisiniz.

40'lı yaşlardaysanız, 40 saniye

50'li yaşlardaysanız, 37 saniye

60'lı yaşlardaysanız, 18-19 saniye

70'li yaşlardaysanız 10-15 saniye

80 ve üzeri için ise bu süre 5 saniye şeklinde ifade edilebilir.

Yaşam sürenizi ölçün! Eğer bu şekilde 10 saniye durabiliyorsanız…

PLANK

Düzenli plank yapılması, kuvvetli bir gövde ve sırt ağrısını önleme de oldukça etkilidir. Ayrıca tek bir pozisyon ile birden fazla kası çalıştırabilirsiniz.

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