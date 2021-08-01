Yaşlanmayı yavaşlatıyor, iltihabı kurutuyor! İşte tamamen doğal o mucize gıda

Doğal bir bağışıklık artışı mı arıyorsunuz? Diyetinizi, bir grup bitki pigmenti (veya fitokimyasallar) olan flavonoidlerle zenginleştirebilirsiniz. Doğal bir antioksidan olan flavonoidler sayesinde vücudunuzda büyük bir değişim hissedebilirsiniz. Doğru besin seçimleri sayesinde bu içeriği kolaylıkla alabilirsiniz.

Jenny Craig Science'ın bir üyesi olan Abbie Gellman, "Flavonoidler, antioksidan aktiviteleriyle serbest radikal hasarını önler ve vücuttaki serbest radikalleri temizler. Üstelik kansere neden olan kimyasalların oluşumunu da engeller" diye açıklıyor. "Ayrıca iltihabı teşvik edebilecek bileşiklerin sentezini ve salınımını da önlerler."

Ek olarak Gellman, bazı flavonoidlerin en bol proteininiz olan kolajene fayda sağlayabileceğini belirtiyor. "Flavonoidler, vücudumuzdaki bağ dokularının matrisini güçlendiren kolajen liflerini çapraz bağlama gibi benzersiz bir yeteneğe sahiptir. Bu, dokuları bir arada tutmanın yanı sıra tendonlarda, bağlarda ve kıkırdakta da bulunur" diye açıklıyor ve bazı flavonoidlerin alerjik tepkileri değiştirebileceğini ve azaltabileceğini de sözlerine ekliyor.

Gellman, flavonoid ihtiyacınızı karşılamaya gelince, her gün beş porsiyon sebze ve iki porsiyon meyve yemeyi ve gökkuşağı renginde beslenmeyi hedeflemenizi tavsiye ediyor: "Her öğünde sebze ve her atıştırmada meyve olduğundan emin olmak harika bir başlangıç noktasıdır." diyor.