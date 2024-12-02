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Yastık kılıfındaki bu detaya dikkat! Egzamaya neden olup cildi mahvediyor…

Kaliteli bir uyku genel sağlık için oldukça önemlidir. Uykunun kalitesiz olması bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olabilir. Kaliteli ve sağlıklı bir uyku için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunur. Bu noktalardan biri de yastık kılıfıdır. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalar yapan Dr. Rubin, yastık kılıfındaki bir ayrıntıya dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 02.12.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 15:59
Yastık kılıfındaki bu detaya dikkat! Egzamaya neden olup cildi mahvediyor…

İşten veya okuldan evinize geldiğinizde yumuşak ve rahat yastığınızda uyumak keyif verse de sağlığınızı riske atıyor olabilirsiniz. Peki, nasıl? İşte uzmandan önemli açıklamalar…

Yastık kılıfındaki bu detaya dikkat! Egzamaya neden olup cildi mahvediyor…

YASTIKTAKİ BU DETAYA DİKKAT

Yastık kılıflarını düzenli aralıklarla temizlemek oldukça önemlidir. Dr. Rubin, özellikle sarı ve rengi solmuş yastık kılıfları ile ilgili uyarıyor.

Yastık kılıfındaki bu detaya dikkat! Egzamaya neden olup cildi mahvediyor…

Ciltteki yağların yastık kılıfına geçebileceğini ifade eden uzman, zaman içerisinde bu yağla birikerek yastıkta leke ve hoş olmayan kokulara neden olabileceğini ifade etti.

Yastık kılıfındaki bu detaya dikkat! Egzamaya neden olup cildi mahvediyor…

Bu durumun önüne geçmek için ise, yastık kılıflarını düzenli olarak yıkamak ve odayı da düzenli olarak havalandırmak önemlidir.

Yastık kılıfındaki bu detaya dikkat! Egzamaya neden olup cildi mahvediyor…

Aynı zamanda zaman içerisinde yastıkta küf ve toz akarı alerjenleri bulunma riski artar. Bu durum sonucunda ise astım ve egzama şikayeti olan kişilerin bu şikayetlerinde artış gözlemlenebilir.

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