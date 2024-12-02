Yastık kılıfındaki bu detaya dikkat! Egzamaya neden olup cildi mahvediyor…

Kaliteli bir uyku genel sağlık için oldukça önemlidir. Uykunun kalitesiz olması bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olabilir. Kaliteli ve sağlıklı bir uyku için dikkat edilmesi gereken birkaç nokta bulunur. Bu noktalardan biri de yastık kılıfıdır. Konu ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklamalar yapan Dr. Rubin, yastık kılıfındaki bir ayrıntıya dikkat çekti.