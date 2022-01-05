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Yediğiniz anda direkt beyni etkiliyor! Bu besini tüketenler dikkat...

Gün içinde hissedilen yorgunluk, son yılların en sık rastalnılan şikayetlerinden biri. Çoğu zaman gündelik işlerin dahi yapılmasını engelleyen halsizlik hissinin nedeni aslında tükettiğimiz besinler. Yapılan araştırmalar ve bilim insanlarının açıklamalarına göre, yediğimiz besinler ne kadar sağlıklıysa ikinci beynimiz diye bahsedilen bağırsaklarımız o kadar güçlü olur. Sağlıklı besinler tüketerek düzenli egzersiz yapan insanların daha az bağırsak problemleriyle karşılaştığı ve depresyona yakalanma riski azaldığı belirtiliyor. ün içinde tükettiğimiz birçok besin sağlığımızı direkt etkiliyor. Bu besinler beyni direkt etkiliyor ve mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin salgılanmasını sağlıyor. Peki, hangi besinler mutluluk veriyor? İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

Giriş Tarihi: 05.01.2022 08:51 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 08:57 PAYLAŞ