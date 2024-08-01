Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli

Bağırsak sorunları, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Bağırsak hareketlerinin yavaş veya zor olmasıyla ortaya çıkan kabızlık, çoğu insanın hayatında en az bir kez karşılaştığı bir durumdur. Bazı kişilerde ise kabızlık kronik hale gelebilir. Tuvalete çıkma sıklığı kişiden kişiye değişiklik gösterse de, haftada üç kereden az tuvalete gitmek ve bu esnada zorlanmak kabızlığın belirtileri arasında yer alır. Bu sorunu yaşayan bireyler ciddi sağlık sorunları yaşamasa da günlük hayatlarında aksaklıklar olabilir. Ancak, önereceğimiz bu besinle kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.