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Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli

Bağırsak sorunları, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Bağırsak hareketlerinin yavaş veya zor olmasıyla ortaya çıkan kabızlık, çoğu insanın hayatında en az bir kez karşılaştığı bir durumdur. Bazı kişilerde ise kabızlık kronik hale gelebilir. Tuvalete çıkma sıklığı kişiden kişiye değişiklik gösterse de, haftada üç kereden az tuvalete gitmek ve bu esnada zorlanmak kabızlığın belirtileri arasında yer alır. Bu sorunu yaşayan bireyler ciddi sağlık sorunları yaşamasa da günlük hayatlarında aksaklıklar olabilir. Ancak, önereceğimiz bu besinle kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 01.08.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:18
Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli

Bu yaygın sağlık sorununu çözmek için günde sadece 4 tane yemeniz yeterli olacak olan bu besini tüketmeniz yeterlidir.

Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, teknik ve genel olarak haftada üç defadan az tuvalete çıkmak şeklinde tanımlanabilir.

Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli

Ancak, bu sıklık kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli

Bazı insanlar günde birkaç kez tuvalete çıkarken, bazıları birkaç günde bir çıkabilir.

Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli

Her bireyin kendi rutini, onun için en doğru olanıdır.

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