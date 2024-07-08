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Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmeniz yeterli...

Bağırsak problemleri günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Bağırsak hareketlerinin yavaş ya da zor olması sonucu ortaya çıkan kabızlık, çoğu insanın hayatında en az bir kez deneyimlediği bir durumdur. Bazı kişilerde ise kabızlık kronik bir hale gelebilir. Tuvalete çıkma sıklığı bireyden bireye değişse de, haftada üç kereden az dışkılama ve tuvalete çıkarken zorlanma kabızlık belirtilerindendir. Bu durumu yaşayan kişilerin ciddi bir sağlık problemi olmasa da günlük hayatlarında aksaklıklar meydana gelebilir. Ancak, önereceğimiz bu besin sayesinde kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.07.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 11:54
Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmeniz yeterli...

Herkesin hayatında en az bir kez yaşadığı bu sağlık sorununu gidermek için, önereceğimiz besini günde 4 adet tüketmeniz yeterli olacaktır.

Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmeniz yeterli...

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, haftada üç defadan az tuvalete çıkmak olarak tanımlanabilir.

Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmeniz yeterli...

Ancak, bu sayılar kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmeniz yeterli...

Bazı bireyler günde birkaç kez tuvalete çıkarken, bazıları birkaç günde bir çıkabilir.

Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmeniz yeterli...

Sizin rutin tuvalet alışkanlığınız sizin için en doğrusudur.

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