Roza Galeri Roza Sağlık Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmeniz yeterli...

Yediğiniz anda etki gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmeniz yeterli...

Bağırsak problemleri günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Bağırsak hareketlerinin yavaş ya da zor olması sonucu ortaya çıkan kabızlık, çoğu insanın hayatında en az bir kez deneyimlediği bir durumdur. Bazı kişilerde ise kabızlık kronik bir hale gelebilir. Tuvalete çıkma sıklığı bireyden bireye değişse de, haftada üç kereden az dışkılama ve tuvalete çıkarken zorlanma kabızlık belirtilerindendir. Bu durumu yaşayan kişilerin ciddi bir sağlık problemi olmasa da günlük hayatlarında aksaklıklar meydana gelebilir. Ancak, önereceğimiz bu besin sayesinde kabızlık sorununu tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.