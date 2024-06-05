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Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...

Bağırsak sorunları, günlük yaşamı aksatabilir. Bağırsak hareketlerinin yetersiz veya zor olmasıyla ortaya çıkan kabızlık, pek çok kişinin hayatında en az bir kez karşılaştığı bir durumdur. Bazı kişilerde ise kabızlık kronikleşebilir. Tuvalete çıkma sıklığı bireyden bireye farklılık gösterse de haftada üç defadan az çıkmak ve zorluk yaşamak kabızlık belirtilerindendir. Bu durumu yaşayan kişilerin ciddi bir sağlık sorunu olmasa da günlük yaşamlarında aksamalar olabilir. Önerdiğimiz bu besin sayesinde kabızlık problemini tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.