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Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...

Bağırsak sorunları, günlük yaşamı aksatabilir. Bağırsak hareketlerinin yetersiz veya zor olmasıyla ortaya çıkan kabızlık, pek çok kişinin hayatında en az bir kez karşılaştığı bir durumdur. Bazı kişilerde ise kabızlık kronikleşebilir. Tuvalete çıkma sıklığı bireyden bireye farklılık gösterse de haftada üç defadan az çıkmak ve zorluk yaşamak kabızlık belirtilerindendir. Bu durumu yaşayan kişilerin ciddi bir sağlık sorunu olmasa da günlük yaşamlarında aksamalar olabilir. Önerdiğimiz bu besin sayesinde kabızlık problemini tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 05.06.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 09:12
Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...

Herkesin hayatında en az bir kez yaşadığı bu sağlık sorununu sona erdirmek için önereceğimiz besinden günde 4 tane yemeniz yeterli olacaktır.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlığı teknik ve genel olarak tanımlamak gerekirse, haftada üç defadan az tuvalete çıkmak olarak ifade edilebilir.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...

Ancak bu sayılar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...

Bazı bireyler günde birkaç kez tuvalete çıkarken, bazıları ise birkaç günde bir tuvalete çıkabilir.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmek yetiyor...

Sizin için en uygun olan rutin, size ait olan rutindir.

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