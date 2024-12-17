Roza Galeri Roza Sağlık

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmeniz yeterli...

Bağırsak sorunları, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin yavaşlaması veya zorlaşması sonucu ortaya çıkan yaygın bir problemdir ve pek çok kişi hayatının bir döneminde bu durumu tecrübe eder. Bazı bireylerde ise kabızlık kronikleşebilir. Herkesin tuvalete çıkma sıklığı farklılık gösterse de, haftada üçten az dışkılama ve bu süreçte zorlanma, kabızlığın yaygın belirtileri arasındadır. Her ne kadar ciddi bir sağlık sorununa işaret etmese de, kabızlık gündelik yaşamı sekteye uğratabilir. Ancak birazdan paylaşacağımız besin sayesinde bu sorunu tamamen ortadan kaldırmanız mümkün!

Giriş Tarihi: 17.12.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:21
Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmeniz yeterli...

Hemen hemen herkesin hayatında en az bir kez karşılaştığı bu sağlık sorununu çözmek için, önereceğimiz bu besinden günde sadece 4 tane tüketmeniz yeterli olacaktır.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmeniz yeterli...

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlığın tanımını teknik ve genel olarak yapmak gerekirse haftada üç defadan az tuvalete çıkmak denilebilir.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmeniz yeterli...

Ancak kişiden kişiye bu sayılarda farklılıklar olması da gayet normaldir.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmeniz yeterli...

Bazı bireyler günde birkaç kez tuvalete çıkarken bazıları birkaç günde bir çıkabilir.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 adet tüketmeniz yeterli...

Size ait rutininiz sizin için en doğru olan rutindir.

SON DAKİKA SON DAKİKA