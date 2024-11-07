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Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tanesi tıkanmış bağırsakların ilacı...

Bağırsak sorunları günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir ve sıkça görülen bu durumların başında kabızlık gelir. Bağırsak hareketlerinin yavaşlaması ya da zorlanması sonucunda gelişen kabızlık, birçok kişinin hayatında en az bir kez yaşadığı bir problemdir. Bazı bireylerde ise kabızlık, zamanla kronik bir hale gelebilir. Kişilerin tuvalete çıkma sıklığı farklılık gösterse de, haftada üçten az tuvalete gitmek veya zorlanarak tuvalete çıkmak kabızlığın yaygın belirtilerindendir. Bu durum, genelde ciddi bir sağlık sorunu olmasa da, günlük hayat akışını sekteye uğratabilir. Ancak, önereceğimiz bu besinle kabızlık sorunundan tamamen kurtulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 07.11.2024 08:51 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 08:58
Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tanesi tıkanmış bağırsakların ilacı...

Herkesin hayatında en az bir kez karşılaştığı bu sağlık sorununu çözmek için, önereceğimiz bu besini günde 4 adet tüketmeniz yeterli olacaktır.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tanesi tıkanmış bağırsakların ilacı...

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlığın tanımını teknik ve genel olarak yapmak gerekirse haftada üç defadan az tuvalete çıkmak denilebilir.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tanesi tıkanmış bağırsakların ilacı...

Ancak kişiden kişiye bu sayılarda farklılıklar olması da gayet normaldir.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tanesi tıkanmış bağırsakların ilacı...

Bazı bireyler günde birkaç kez tuvalete çıkarken bazıları birkaç günde bir çıkabilir.

Yediğiniz anda etkisini gösterip kabızlığı bitiriyor! Günde 4 tanesi tıkanmış bağırsakların ilacı...

Size ait rutininiz sizin için en doğru olan rutindir.

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