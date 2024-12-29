Roza Galeri Roza Sağlık Yediğiniz anda tıkanan bağırsakları açıyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli...

Yediğiniz anda tıkanan bağırsakları açıyor! Günde 4 adet tüketmek yeterli...

Bağırsak sorunları, günlük hayatı olumsuz etkileyebilir ve kişilerin rutinlerini aksatabilir. Kabızlık, bağırsak hareketlerinin azalması veya zorlaşması sonucu ortaya çıkan ve birçok kişinin hayatında en az bir kez karşılaştığı bir durumdur. Bazı bireylerde bu problem kronik hale gelebilir. Tuvalete çıkma sıklığı kişiden kişiye farklılık gösterse de, haftada üç kezden az çıkmak ve çıkarken zorlanmak kabızlık belirtileri arasında sayılır. Her ne kadar bu durum ciddi bir sağlık problemi olmasa da günlük yaşam kalitesini düşürebilir. Ancak, önereceğimiz besin sayesinde kabızlık sorununu tamamen çözmek mümkün olabilir.