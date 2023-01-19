Yediğiniz her lokma tip 2 diyabet sebebi! Hayatınızı riske atıyor...
Yapılan araştırmalara göre; küresel olarak 382 milyon kişi diyabet hastası ve 2035'e kadar bu rakam tüm dünyada 592 milyona çıkabilir. Fakat bu rakamların değişimi, yaşam tarzına bağlı olarak artabilir veya yükselebilir. Düzensiz beslenme, işlenmiş gıdalar ve hareketsiz yaşam gibi temel etkenlerle birlikte tip 2 diyabet nüfusun büyük bir bölümünde görülen yaygın sorunlardan biri. İlerleyen aşamalarda hayatı tehdit edebilen bu rahatsızlığa karşı kendinizi korumanın en iyi yolu; beslenmenizden bazı gıdaları çıkarmak olabilir. İşte o besinler...
Giriş Tarihi: 19.01.2023 08:31
Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 16:11