Yediğiniz her lokma tip 2 diyabet sebebi! Hayatınızı riske atıyor...

Basit karbonhidratlar ve kompleks karbonhidratlar olmak üzere iki tür karbonhidrat bulunuyor. Uzman Diyetisyen Sydney Greene, basit karbonhidratların lif ve protein içermeyen işlenmiş gıdalar olduğunu ve yendiğinde çok çabuk sindirilmeleri nedeniyle kan şekerinde büyük artışlar meydana getirdiğini belirtiyor.