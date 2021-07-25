Yerken bir daha düşünün! Böbrek taşına neden oluyor

Böbrekler vücudumuzda bulunan atık maddelerin dışarı atılmasında önemli rol oynuyor. Diğer bir yandan böbrekler, vücut için gerekli olan maddeleri filtreleme görevini üstlenmektedir. Günlük hayatta tüketilen gıdalar vücuda farklı etkiler yaratabiliyor. Bazı araştırmalar sonucunda bazı gıdaların böbrek taşı oluşumunu tetiklediği ortaya çıktı. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Ali Murat Gökçe, böbrek taşlarına dair merak edilenleri açıkladı.

BÖBREK TAŞI NEDİR, NASIL OLUŞUR? Besinlerle vücuda aşırı alınan ya da vücutta oluşan maddelerin kandaki yoğunluğu artarsa, böbreklerden süzülerek idrara geçen miktar artacaktır. Vücuda alınan su miktarı azaldığında ya da su kaybının arttığı durumlarda ise daha az miktarda ve daha fazla yoğunlukta idrar oluşacaktır.

Bu sebeplerden dolayı böbreklerden süzülen tuzlar, atık ve kimyasal maddelerin idrardaki yoğunlukları belirli bir eşik değerini aşınca kristalleşir. Kalsiyum, oksalat ve ürik asit maddelerinin kristalleşmesi sonucu birbirine yapışarak kumları ve bunlar da birleşerek taşları oluşturur.

BÖBREK TAŞI BELİRTİLERİ NELERDİR? Belirtiler; böbrek taşının büyüklüğüne, yerine ve tıkanma yapıp yapmadığına göre değişiklik gösterir. Böbrek taşının en sık rastlanan belirtisi, böbreğin olduğu bölgedeki ağrıdır. Taş, böbrek içinde kaldığı ve üst idrar yoluna girmediği sürece herhangi bir belirti vermez. Biraz büyük taşlar hastalarda hafif yan ağrısı şeklinde kendini hissettirebileceği gibi bazen ağrı çok şiddetli kriz şeklinde olabilir.