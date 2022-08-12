Roza Galeri Roza Sağlık Yıkıcı etkileriyle organlarınızı mahvediyor! Asla ağzınıza sürmemeniz gereken o besin…

Yıkıcı etkileriyle organlarınızı mahvediyor! Asla ağzınıza sürmemeniz gereken o besin…

Günümüzde yaşadığımız hızlı ve yoğun yaşam tarzı, tercih ettiğimiz yiyecekleri de doğrudan etkiliyor. Ne kadar sağlıklı beslenmeye çalışıyor olsak da uzun vadede beslenmemizden ve sağlığımızdan ödün veriyoruz. Kısa sürede ulaşabileceğimiz hazır gıdalar yerine uzun vakitler ayırarak yemek yapmak zor olsa da sağlığımızı korumak adına önemli bir adımdır. Dışarıdan söylediğimiz ya da hazır olarak satın aldığımız yiyeceklerin kalorisi ve içerdiği yağ miktarı ne kadar düşük olsa da ev yemeklerinin yanında sağlıksız bir seçim olacaktır. Bu nedenle kesinlikle uzak durmanız gereken besinler arasında şunlar vardır…