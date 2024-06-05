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Roza Sağlık
Yoğurdun içine bir avuç atıp yiyin! Kan şekerini sabitliyor: 7/24 tüketebilirsiniz
Yoğurdun içine bir avuç atıp yiyin! Kan şekerini sabitliyor: 7/24 tüketebilirsiniz
Diyabet, tüm dünyada görülme sıklığı giderek artan ve büyük riskler barındıran hastalıklar arasında yer alıyor. Bu hastalıkla mücadele etmenin en doğru yolu beslenme sisteminden geçiyor. İşte diyabetle mücadele etmenizi sağlayacak mucize besin...
Giriş Tarihi: 05.06.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 16:45