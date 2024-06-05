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Yoğurdun içine bir avuç atıp yiyin! Kan şekerini sabitliyor: 7/24 tüketebilirsiniz

Diyabet, tüm dünyada görülme sıklığı giderek artan ve büyük riskler barındıran hastalıklar arasında yer alıyor. Bu hastalıkla mücadele etmenin en doğru yolu beslenme sisteminden geçiyor. İşte diyabetle mücadele etmenizi sağlayacak mucize besin...

Giriş Tarihi: 05.06.2024 16:42 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 16:45
Yoğurdun içine bir avuç atıp yiyin! Kan şekerini sabitliyor: 7/24 tüketebilirsiniz

Özellikle bazı besinleri düzenli ve doğru tüketmek, kan şekeri seviyelerinizdeki dalgalanmalarla mücadele etmenizi kolaylaştırıyor. İşte tüm dünyanın favorisi, aynı zamanda sizin şifa kaynağınız olabilir.

Yoğurdun içine bir avuç atıp yiyin! Kan şekerini sabitliyor: 7/24 tüketebilirsiniz

Salba chia veya Mexican chia olarak da adlandırılan Chia tohumları, nane familyasından çiçekli bir bitkinin yenilebilir tohumlarıdır. Meksika ve Guatemala'ya özgü tohumların uzun bir geçmişi bulunuyor.

Yoğurdun içine bir avuç atıp yiyin! Kan şekerini sabitliyor: 7/24 tüketebilirsiniz

Antik Aztek ve Mezoamerikan kültürlerinin temelini oluşturan bir besindi. Bu tohumların tıbbi kullanımları vardı ve insanların beslenmesinin önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Günümüzde ise; sağlığa faydalarıyla tüm dünyada popüler hale geldi.

Yoğurdun içine bir avuç atıp yiyin! Kan şekerini sabitliyor: 7/24 tüketebilirsiniz

Bugün chia, Meksika, Guatemala, Peru, Arjantin, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri dahil olmak üzere birçok ülkede ticari olarak yetişmektedir. Tohumlar yaygın olarak sağlıklı diyetlere besin açısından yoğun bir katkı olarak kabul edilmektedir.

Yoğurdun içine bir avuç atıp yiyin! Kan şekerini sabitliyor: 7/24 tüketebilirsiniz

Chia tohumları aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok temel besin sağlar:

  • Kalsiyum
  • Manganez
  • Magnezyum
  • Selenyum
  • Bakır
  • Demir
  • Fosfor

Chia tohumları aynı zamanda omega-6 ila omega-3 yağ asitlerinin daha düşük bir oranını desteklemeye yardımcı olan bir omega-3 yağ asidi olan bir alfa-linoleik asit (ALA) kaynağıdır.

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