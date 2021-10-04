Yorgunluk ve halsizliği anında alıyor! Bir kez yemek yetiyor...

Bamya, mucizevi etkileri nedeniyle sağlığına dikkat edenlerin vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. Her mevsim bulunmayan bamya, kurutulmuş halde de tüketiliyor. Bamya tohumu ise, bamya kadar sağlıklı olması nedeniyle tercih ediliyor. Diyabetten kansere birçok hastalığa şifa olan bamya tohumu aynı zamanda halsizliği de anında alıyor.
Bamya tohumunu daha önce duymuş muydunuz? Bamyanın sebzesi kadar tohumu da oldukça faydalı. Zengin besin değerlerine sahip bamya tohumunu daha yakından tanıyalım...
Bamya tohumu, potasyum, B, C ve K vitamini, kalsiyum, demir ve folik asit bakımından oldukça zengindir. Sağlık dolu bu tohumların faydaları da bir hayli fazla.
İşte bamya tohumunun hiç bilinmeyen faydaları…
Bamya tohumunun lif içeriği bir hayli yüksek. Bu özelliği ile uzun süre tok kalmaya yardımcı oluyor.
Mideyi koruyor, kabızlık sorununu tedavi ediyor.
Vücuda enerji veriyor, geç yorulmayı sağlıyor. Gün içinde çok çabuk yoruluyorsanız bamya tohumundan yardım alabilirsiniz.