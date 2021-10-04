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Yorgunluk ve halsizliği anında alıyor! Bir kez yemek yetiyor...

Bamya, mucizevi etkileri nedeniyle sağlığına dikkat edenlerin vazgeçilmez besinleri arasında yer alıyor. Her mevsim bulunmayan bamya, kurutulmuş halde de tüketiliyor. Bamya tohumu ise, bamya kadar sağlıklı olması nedeniyle tercih ediliyor. Diyabetten kansere birçok hastalığa şifa olan bamya tohumu aynı zamanda halsizliği de anında alıyor.

Giriş Tarihi: 04.10.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 11:13 PAYLAŞ