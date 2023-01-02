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Yüksek kan şekerinin habercisi vücudunuzda oluşan bu his! Genelde geceleri yaşanan bu durum...
Yüksek kan şekerinin habercisi vücudunuzda oluşan bu his! Genelde geceleri yaşanan bu durum...
En az kolesterol kadar önemli kan şekeri değerleri sağlığımız için büyük bir yere sahip. Sürekli yüksek olan kan şekeri, kronik bir hale geldiğinde ise etkileri daha derin ve büyük olabilir. Başta diyabet olmak üzere birçok sağlık sorununu da beraberinde getiren bu durumun ilk belirtileri ise genelde görmezden gelinir. Doktor kontrolünde ortaya çıkan yüksek kan şekeri değerleri aslında öncesinde bazı keskin belirtiler vermekte. işte uzmanlara göre en çok dikkat edilmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:44
Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:56