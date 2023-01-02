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Yüksek kan şekerinin habercisi vücudunuzda oluşan bu his! Genelde geceleri yaşanan bu durum...

En az kolesterol kadar önemli kan şekeri değerleri sağlığımız için büyük bir yere sahip. Sürekli yüksek olan kan şekeri, kronik bir hale geldiğinde ise etkileri daha derin ve büyük olabilir. Başta diyabet olmak üzere birçok sağlık sorununu da beraberinde getiren bu durumun ilk belirtileri ise genelde görmezden gelinir. Doktor kontrolünde ortaya çıkan yüksek kan şekeri değerleri aslında öncesinde bazı keskin belirtiler vermekte. işte uzmanlara göre en çok dikkat edilmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 02.01.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 10:56
Yüksek kan şekerinin habercisi vücudunuzda oluşan bu his! Genelde geceleri yaşanan bu durum...

Kan şekeri tükettiğimiz besinlerle doğru orantılı olarak yükselim azalabilmektedir.

Yüksek kan şekerinin habercisi vücudunuzda oluşan bu his! Genelde geceleri yaşanan bu durum...

Ancak ortalama olarak açlık durumunda 70-100 mg/dl, toklukta ise 70-140 mg/dl arasında olması gerekir.

Yüksek kan şekerinin habercisi vücudunuzda oluşan bu his! Genelde geceleri yaşanan bu durum...

Eğer sürekli olarak bunun üzerinde değerlere sahipseniz şeker hastası olabilirsiniz.

Yüksek kan şekerinin habercisi vücudunuzda oluşan bu his! Genelde geceleri yaşanan bu durum...

YAVAŞ İYİLEŞEN YARALAR

İyileşmesi çok uzun süren yaralar ve kesikler yüksek kan şekerine sahip olduğunuzun bir göstergesi olabilir.

Yüksek kan şekerinin habercisi vücudunuzda oluşan bu his! Genelde geceleri yaşanan bu durum...

Bunun nedeni ise aşırı kan şekerinin arterlerin sertleşip daralmasına neden olduğundan yaraların iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu oksijen ve besini alamamasıdır.

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