Roza Galeri Roza Sağlık Yüksek tansiyon sorununu kökten çözecek şifa bulundu! Her gün ufak bir parça bile yetiyor

Yüksek tansiyon sorununu kökten çözecek şifa bulundu! Her gün ufak bir parça bile yetiyor

Yüksek tansiyon, kan basıncındaki dengesizliklerle birlikte kalp-damar rahatsızlıklarını, beyindeki anomalileri tetikleyerek hayatı riske sokan bir tehdide dönüşebilir. Bu nedenle tansiyon ile ilgili yaşanan rahatsızlıklara karşı önlem almanın en iyi yolu ise beslenme sisteminde yapacağınız değişiklikler. İşte tansiyonu düzenleme gücüne sahip o besinler...

Giriş Tarihi: 03.10.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 08:48
Yüksek tansiyon sorununu kökten çözecek şifa bulundu! Her gün ufak bir parça bile yetiyor

Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, nadiren belirgin semptomlara sahiptir ve tedavi edilmezse kalp krizi ve felç riskini ciddi şekilde artırabilir. Kan basıncı iki sayı kullanılarak kaydedilir ve okuma 140/90 mmHg'nin üzerindeyse yüksek kabul edilir.

Birinin yüksek tansiyonu olup olmadığını belirlemek için, her gün birkaç ölçüm yapılmalı ve risk altında olup olmadıklarını en iyi şekilde belirlemek için ortalama hesaplanmalıdır.

Yüksek tansiyon sorununu kökten çözecek şifa bulundu! Her gün ufak bir parça bile yetiyor

Yüksek tansiyon riski altında olan kişiler, fazla kilolu olanlar, yüksek oranda tuz tüketen ve fiziksel olarak aktif olmayan kişiler olarak belirlenir.

Bazı insanlar kan basıncını düşürmek için ilaca ihtiyaç duyabilirken, diğerleri için az yağlı, dengeli beslenme yoluyla hem kontrol altına alarak hayatlarına devam edebilirler.

Yüksek tansiyon sorununu kökten çözecek şifa bulundu! Her gün ufak bir parça bile yetiyor

ÇİKOLATA KAN BASINCINI DÜŞÜRMEYE YARDIMCI OLABİLİR Mİ?

Sağlık uzmanlarına göre, flavonoidler açısından zengin gıda ürünleri kan damarlarını genişletmeye yardımcı olabilir ve bu da kan basıncını düşürmek için doğal bir zemin hazırlar.

Yüksek tansiyon sorununu kökten çözecek şifa bulundu! Her gün ufak bir parça bile yetiyor

Flavonoidler, kakao tozu, bitter çikolata ve daha az oranda sütlü çikolata gibi kakao ürünlerinde bol miktarda bulunur.

Yüksek tansiyon sorununu kökten çözecek şifa bulundu! Her gün ufak bir parça bile yetiyor

Bitter çikolatada bulunan flavonoidler, bu teoriyi kan basıncını düşürmeye yardımcı olma yeteneklerini daha da güçlendirerek bilimsel çalışmalarla kanıtlamıştır.

SON DAKİKA SON DAKİKA