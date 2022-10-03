Yüksek tansiyon sorununu kökten çözecek şifa bulundu! Her gün ufak bir parça bile yetiyor

Yüksek tansiyon veya hipertansiyon, nadiren belirgin semptomlara sahiptir ve tedavi edilmezse kalp krizi ve felç riskini ciddi şekilde artırabilir. Kan basıncı iki sayı kullanılarak kaydedilir ve okuma 140/90 mmHg'nin üzerindeyse yüksek kabul edilir.

Birinin yüksek tansiyonu olup olmadığını belirlemek için, her gün birkaç ölçüm yapılmalı ve risk altında olup olmadıklarını en iyi şekilde belirlemek için ortalama hesaplanmalıdır.