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Yükselen kan şekerinin habercisi! Gözlerinizdeki bu değişime dikkat

Diyabet, tek bir klinik semptomla ilişkisi olmayan ilerleyici bir hastalık olarak çeşitli risk etkenlerini de bünyesinde barındırır. Erken evrelerinde çok zor tespit edilen bu hastalığa karşı bazı belirtiler konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Bununla birlikte, erken teşhis, ampütasyon gibi ölümcül sağlık sonuçlarının riskini azaltır. Kan şekeri seviyelerinin yüksek olduğunu gösteren göz sinyali olabilir. Bu, işaretin işaretlerini göstermektedir...

Giriş Tarihi: 06.08.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 08:34
Yükselen kan şekerinin habercisi! Gözlerinizdeki bu değişime dikkat

Vücudun insüline yanıt verememesi veya insülin üretememesi diyabet olarak bilinir. Bunun sonucu olarak, uzun süre yüksek kan şekeri seviyeleri sinir sistemine ve organlara zarar verir ve istenmeyen komplikasyonlara neden olur.



Yükselen kan şekerinin habercisi! Gözlerinizdeki bu değişime dikkat

"Yükselen" kan şekeri seviyeleri, diyabetin klinik semptomlarıyla çok az ilişkili olmasına rağmen vücudun çeşitli bölgelerinde görülebilir. Yüksek kan şekeri, gözlerde ortaya çıkan bir değişimle kendisini gösterebilir.

Yükselen kan şekerinin habercisi! Gözlerinizdeki bu değişime dikkat

Uzun süreli yüksek kan şekeri seviyeleri ile ilişkili sorunların çoğu ayaklarda ortaya çıkar. Bunun nedeni, ayaktaki sinirlerin daha hassas olması ve hasar konusunda daha fazla belirtiyi vermesidir.

Yükselen kan şekerinin habercisi! Gözlerinizdeki bu değişime dikkat

Ağrı, karıncalanma ve enfeksiyonlar yüksek kan şekerinin belirtileridir, ancak "daha iyi görme yeteneği" de ilginç bir biçimde yükselen kan şekerinin belirtisi olabilir.

Yükselen kan şekerinin habercisi! Gözlerinizdeki bu değişime dikkat

The Joint Chiropractic'in web sitesi, olağan dışı ve ani bir görme gelişiminin yüksek kan şekeri belirtilerinden biri olarak nitelendiriyor.

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