Yükselen kan şekerinin habercisi! Gözlerinizdeki bu değişime dikkat
Diyabet, tek bir klinik semptomla ilişkisi olmayan ilerleyici bir hastalık olarak çeşitli risk etkenlerini de bünyesinde barındırır. Erken evrelerinde çok zor tespit edilen bu hastalığa karşı bazı belirtiler konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Bununla birlikte, erken teşhis, ampütasyon gibi ölümcül sağlık sonuçlarının riskini azaltır. Kan şekeri seviyelerinin yüksek olduğunu gösteren göz sinyali olabilir. Bu, işaretin işaretlerini göstermektedir...
Giriş Tarihi: 06.08.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 08:34