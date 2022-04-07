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Yükselen kolesterolün bilinmeyen işareti! Parmaklarınızdaki bu his...

Yüksek kolesterol, damarlarda istenmeyen tıkanma ve daralmalara neden olarak birçok kalp-damar hastalığının da tetikleyicisine dönüşüyor. Üstelik ileri aşamalara kadar semptom göstermemesi, hastalığın erken teşhisinde zorluklar meydana getirebiliyor. Bu nedenle ortaya çıkan tüm işaretleri dikkatle değerlendirmek oldukça önemli. Parmaklarınızda ortaya çıkan bir his ise kolesterolün en büyük işaretlerinden biri olabiliyor. İşte o belirtinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 07.04.2022 08:43 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 08:45
Yükselen kolesterolün bilinmeyen işareti! Parmaklarınızdaki bu his...

Yükselen kolesterolün bilinmeyen işareti! Parmaklarınızdaki bu his...

Dr Rahul Agrawal, "herkesin kolesterol seviyelerini izlemesi gerektiğini" vurguladı. Durum genellikle semptomsuz olsa da, bilinmesi gereken "belirli fiziksel semptomlar" vardır.

Yükselen kolesterolün bilinmeyen işareti! Parmaklarınızdaki bu his...

Yükselen kolesterolün bilinmeyen işareti! Parmaklarınızdaki bu his...

Yüksek kolesterolün uyarı işareti, ağrılı el ve ayak parmakları olabilir. Böyle bir his, bacaklardaki ve ellerdeki kan damarlarını tıkayabilen kolesterol birikiminin doğrudan sonucu olabilir.

Yükselen kolesterolün bilinmeyen işareti! Parmaklarınızdaki bu his...

Yükselen kolesterolün bilinmeyen işareti! Parmaklarınızdaki bu his...

Yüksek kolesterolün bir başka olası belirtisi, ellerde ve parmaklarda sık sık karıncalanma hissi olmasıdır.

Yükselen kolesterolün bilinmeyen işareti! Parmaklarınızdaki bu his...

Yükselen kolesterolün bilinmeyen işareti! Parmaklarınızdaki bu his...

Dr Agrawal, "Vücudun belirli bölgelerine giden kan akışındaki kesintiler ellerde ve bacaklarda karıncalanma hissi yaratıyor" dedi.

Yükselen kolesterolün bilinmeyen işareti! Parmaklarınızdaki bu his...

Yükselen kolesterolün bilinmeyen işareti! Parmaklarınızdaki bu his...

"Kandaki yüksek kolesterol seviyeleri kan akışını kalınlaştırır ve sinirlerdeki normal kan akışını etkiler ve karıncalanmaya neden olur."

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