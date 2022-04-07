Yükselen kolesterolün bilinmeyen işareti! Parmaklarınızdaki bu his...
Yüksek kolesterol, damarlarda istenmeyen tıkanma ve daralmalara neden olarak birçok kalp-damar hastalığının da tetikleyicisine dönüşüyor. Üstelik ileri aşamalara kadar semptom göstermemesi, hastalığın erken teşhisinde zorluklar meydana getirebiliyor. Bu nedenle ortaya çıkan tüm işaretleri dikkatle değerlendirmek oldukça önemli. Parmaklarınızda ortaya çıkan bir his ise kolesterolün en büyük işaretlerinden biri olabiliyor. İşte o belirtinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 07.04.2022 08:43
Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 08:45