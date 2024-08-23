10 yıldır tek lokma yutamıyordu! Milyonda bir görülen hastalıktan böyle kurtuldu: "İlk yemeğim dürüm..."
Milyonda bir görülen 'Akalazya' hastalığı nedeniyle 10 yıldır yeme ve içme problemi yaşayan 16 yaşındaki Hüseyin Orhan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Yıllar sonra ilk defa normal şekilde yemek yiyen Hüseyin Orhan, "Dürüm hiç yiyemiyordum ama artık yiyebileceğim, çok mutluyum" dedi.
Giriş Tarihi: 23.08.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:20