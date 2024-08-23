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10 yıldır tek lokma yutamıyordu! Milyonda bir görülen hastalıktan böyle kurtuldu: "İlk yemeğim dürüm..."

Milyonda bir görülen 'Akalazya' hastalığı nedeniyle 10 yıldır yeme ve içme problemi yaşayan 16 yaşındaki Hüseyin Orhan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde geçirdiği operasyonun ardından sağlığına kavuştu. Yıllar sonra ilk defa normal şekilde yemek yiyen Hüseyin Orhan, "Dürüm hiç yiyemiyordum ama artık yiyebileceğim, çok mutluyum" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.08.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:20
10 yıldır tek lokma yutamıyordu! Milyonda bir görülen hastalıktan böyle kurtuldu: İlk yemeğim dürüm...

Eskişehir'de yaşayan 16 yaşındaki Hüseyin Orhan, yıllardır yeme ve içme problemi ile mücadele ediyor. Uzun zamandır farklı hastanelerde muayene olan ve son olarak geldiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde milyonda bir görülen 'Akalazya' hastalığı tanısı konan Hüseyin Orhan, tedavi altına alındı.

10 yıldır tek lokma yutamıyordu! Milyonda bir görülen hastalıktan böyle kurtuldu: İlk yemeğim dürüm...

Son birkaç aydır içtiği suyu bile yutmakta güçlük çeken Hüseyin Orhan, Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Duygu İskender Mazman tarafından operasyona alındı. Yaklaşık 45 dakikalık operasyon geçiren Orhan'ın yemek borusuna, balon dilatasyonu olarak geçen genişletme yöntemi uygulandı. Operasyonun ardından yutma zorluğu ortadan kalkan 16 yaşındaki Hüseyin Orhan, rahat yemek yiyebilmenin mutluluğunu dile getirirken, "Şu anda en çok yemek istediğim şey dürüm. Önceden dürümü hiç yiyemiyordum ama artık yiyebileceğim, çok mutluyum" dedi.

10 yıldır tek lokma yutamıyordu! Milyonda bir görülen hastalıktan böyle kurtuldu: İlk yemeğim dürüm...

"BU HASTALIĞIN YILLIK TANI ALMA İNSİDANSI MİLYONDA BİR"
Hüseyin Orhan'da tespit ettikleri hastalığın yıllık tanı ortalamasının milyonda bir olduğunu belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Duygu İskender Mazman, "Aile çocuklarının 8-10 yıl kadardır yeme problemleri olduğu, yutarken güçlük çektiği, hatta son birkaç aydır artık yutmada ileri derecede güçlük çektiği, sıvıları dahi yutamadığı, çok küçük lokmalarla beslendiği ve yediklerinin ağzına geldiğini, yutarken ağrı çektiğini, takılmalar hissettiğini bize söylemişti. Biz ileri tetkiklerini yaptık."

10 yıldır tek lokma yutamıyordu! Milyonda bir görülen hastalıktan böyle kurtuldu: İlk yemeğim dürüm...

"Yaptığımız tetkiklerde akalazya tanısı koyduk. Akalazya tanısı, yemek borusunun bir nörodejeneratif hastalığı. Yemek borusunun mideye çıkışında bir darlık oluşuyor. Buradaki kasların normalde ahenkli bir yeme, iletme ve kasın gevşemesi şeklindeki çalışması bozuluyor. Bu sebeple yiyecekler ve içecekler yemek borusuna, mideye iletilemiyor. Tabii çocuk hastalarda biraz büyüme, gelişme geriliği de buna eşlik edebiliyor."

10 yıldır tek lokma yutamıyordu! Milyonda bir görülen hastalıktan böyle kurtuldu: İlk yemeğim dürüm...

"Biz de burada hastamıza bir şans vermek istedik. Normalde o kasın kesilerek tedavi edilme yöntemleri de var fakat endoskopik yöntemle balon dilatasyonu da çocuklar için bir seçenek olabiliyor. Biz hastamıza bu şansı verdik. Aşamalı olarak balon dilatasyonunu yaptık ve ilk defa dünden bugüne sağlıklı insanlar gibi beslenmeye başladı. Onun böyle iyi olması bizi de çok mutlu etti. Bu sık görülen bir hastalık değil. Yıllık tanı alma insidansı milyonda 1 diyebiliriz. Yani 100 binde 0.1 ila 0.18 oranında yıllık tanı alma insidansı. Bu hastalık nadir bir hastalık" dedi.

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