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12 günlük karısı erkek çıkınca damat adeta yıkıldı! "Utangaç olması beni etkilemişti"

Endonezya'da gerçekleşen olayda, genç bir adam 12 gün önce evlendiği eşinin aslında erkek olduğunu fark etti. Gerçek açığa çıktığında şaşkına dönen adam, yaşadıklarını anlattı...

Giriş Tarihi: 19.09.2024 20:50 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 20:50
12 günlük karısı erkek çıkınca damat adeta yıkıldı! Utangaç olması beni etkilemişti

Sadece baş harfleri verilen A.K., Edonezya'da yaşayan 26 yaşında bir adamdı. 12 gün önce evlendiği kadının erkek olduğunu fark ettiğinde ise telefona sarılarak polisi aradı.

12 günlük karısı erkek çıkınca damat adeta yıkıldı! Utangaç olması beni etkilemişti

Ardından Endonezya medyasında büyük yankı uyandıran olayın detayları ise şöyle açıklandı:
İddiaya göre adam müstakbel gelinle internette tanıştı ve tanıştıktan sonra ikili şahsen buluşmaya karar verdi. AK, müstakbel eşini ilk gördüğü anda ona aşık olduğunu, birkaç kez görüştükten sonra ona evlenme teklifi ettiğini söyledi.

12 günlük karısı erkek çıkınca damat adeta yıkıldı! Utangaç olması beni etkilemişti

Geriye dönüp bakınca, adam nişanlısının bazı tuhaflıkları olduğunu kabul ediyor ama onun kılık değiştirmiş bir adam olduğundan asla şüphelenmemiş.

12 günlük karısı erkek çıkınca damat adeta yıkıldı! Utangaç olması beni etkilemişti

Kendini Adinda Kanza Azzahra olarak tanıtan kadın her zaman yüzünü peçe veya başörtüsü kullanarak gizlemeye çalışıyordu. Adam ise bu konuya pek kafa yormadığını, aksine, onun utangaçlığı onun ilgisini daha da fazla çektiğini söylüyor.

12 günlük karısı erkek çıkınca damat adeta yıkıldı! Utangaç olması beni etkilemişti

Kısa sürede evlenme teklifi eden adamın teklifini kabul etti. Ancak annesinin öldüğü ve babasının ise uzun süredir onunla görüşmediğini, dolayısıyla törene davet edecek bir yakını olmadığını söyledi.

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