12 günlük karısı erkek çıkınca damat adeta yıkıldı! "Utangaç olması beni etkilemişti"

Kendini Adinda Kanza Azzahra olarak tanıtan kadın her zaman yüzünü peçe veya başörtüsü kullanarak gizlemeye çalışıyordu. Adam ise bu konuya pek kafa yormadığını, aksine, onun utangaçlığı onun ilgisini daha da fazla çektiğini söylüyor.