12 günlük karısı erkek çıkınca damat adeta yıkıldı! "Utangaç olması beni etkilemişti"

Sadece baş harfleri verilen A.K., Edonezya'da yaşayan 26 yaşında bir adamdı. 12 gün önce evlendiği kadının erkek olduğunu fark ettiğinde ise telefona sarılarak polisi aradı. Ardından Endonezya medyasında büyük yankı uyandıran olayın detayları ise şöyle açıklandı: Geriye dönüp bakınca, adam nişanlısının bazı tuhaflıkları olduğunu kabul ediyor ama onun kılık değiştirmiş bir adam olduğundan asla şüphelenmemiş. Kendini Adinda Kanza Azzahra olarak tanıtan kadın her zaman yüzünü peçe veya başörtüsü kullanarak gizlemeye çalışıyordu. Adam ise bu konuya pek kafa yormadığını, aksine, onun utangaçlığı onun ilgisini daha da fazla çektiğini söylüyor. Kısa sürede evlenme teklifi eden adamın teklifini kabul etti. Ancak annesinin öldüğü ve babasının ise uzun süredir onunla görüşmediğini, dolayısıyla törene davet edecek bir yakını olmadığını söyledi. Sonunda çift, bir törenle evlendi ve AK'nin evi olan Wangunjaya Köyü'ne yerleşti ve çeyiz sadece 5 gram altın olarak belirlendi. Ancak Adinda, evlilikten sonra bile yüzünü yeni kocasından bile sürekli sakladı, memleketindeki ailesi ve arkadaşlarıyla sosyalleşmeyi reddetti ve evliliği tamamlama girişimlerinden sürekli olarak kaçındı. AK'nin şikayetlerini duyan ailesi, yeni eşini araştırmaya karar verdi ve babasının kayıp olmadığını öğrendi. Adina'nın aslında Endonezya gazetelerinde yalnızca baş harfleri ESH ile anılan bir adam olduğunu ortaya çıkaran da babası oldu. AK'nin ailesi ona yeni eşihakkındaki gerçeği anlattı ve polise haber verdiler. Polisten bir kaynak, 'ESH, mağdurdan para almak istediklerini itiraf etti' dedi. 'ESH ne zaman para istese, her zaman alıyordu. Şimdi fail, Ceza Kanunu'nun 378. maddesi uyarınca suçlanıyor ve dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılma riski var.'